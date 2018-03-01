مصدر من الجامعة : ''النعاس مكنشوفوهش والمغرب ضمن العديد من الأصوات في آسيا وإفريقيا لتنظيم المونديال'' ﻿

كشف مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الترشيح لتنظيم كأس العالم 2026 المكلفة بالملف المغربي قطعت أشواطا مهمة في ترويجها للملف المقرر تسليم نسخة منه للاتحاد

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الترشيح لتنظيم كأس العالم 2026 المكلفة بالملف المغربي قطعت أشواطا مهمة في ترويجها للملف المقرر تسليم نسخة منه للاتحاد الدولي لكرة القدم بكولومبيا في 16 مارس الجاري.

وأفاد ذات المصدر أن اللجنة المكلة بالملف المغربي أنهت كل الترتيبات بما فيها المدن الرسمية التي ستحتضن المونديال، مؤكدا أن المغرب ضمن العديد من الأصوات بالقارة الآسيوية والدول العربية إضافة إلى إفريقيا.

وتابع قائلا :'' ملف المونديال أخذ طابعا إفريقيا أكثر من المملكة المغربية ولقي تعاطفا كبيرا من طرف العديد من الدول الآسيوية''.