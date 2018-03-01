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قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 22:48 قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي | مجتمع
قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي
شهدت جلسة معتقلي أحداث الحسيمة مساء يومه الثلاثاء مشادة كلامية ونقاشات حادة في ساعات متأخرة من الليل بين هيئة دفاع المعتقلين وهيئة الطرف المدني بسبب فيديو أحداث إمزورن الذي يتعلق بالاعتداء على

"شوف تيفي"

شهدت جلسة معتقلي أحداث الحسيمة مساء يومه الثلاثاء مشادة كلامية ونقاشات حادة في ساعات متأخرة من الليل بين هيئة دفاع المعتقلين وهيئة الطرف المدني بسبب فيديو أحداث إمزورن الذي يتعلق بالاعتداء على إقامة قوات الأمن.

واشتد الخلاف خلال أشغال جلسة محاكمة رفاق الزفزافي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لاسيما بعدما شكك الدفاع في واقعة إمزورن حيث اعتبرت المحامية " الوديع" أن ما حصل في واقعة العمارة والحريق سوى تداريب، مما جعل دفاع الطرف المدني يعترض بقوة ، مؤكدا على أن الفيديو واضح ويبرز أن رجال الأمن تعرضوا للاعتداء في العمارة وللرشق بالحجارة.

وأوضح "حكيم الوردي" ممثل النيابة العامة أن واقعة عمارة إمزورن أسفرت عن ضحايا في صفوف رجال القوات العمومية، وخسائر مادية جسيمة، مطالبا بسرد تفاصيل الخسائر والضحايا.

وفي هذا الصدد سألت المحكمة المعتقل "محمد حاكي" عن علاقته بأشخاص في الخارج مثل فريد أولاد ايت لحسن، ومحمد حجاري بفرنسا، و نفى علاقته بهما، كما كشفت عن توصل المعتقل "حاكي" رفقة "ناصر الزفزافي" بمبلغ مالي من "محمد حجاري"، من فرنسا قدره ألف درهم، إلا أنه برر ذلك بدعوى أن المبلغ المشار إليه يدخل في اطار تبرع مالي لفائدة سيدة مسنة تريد إجراء عملية جراحية على مستوى العين.

هذا وقد تم تأجيل مواصلة الاستماع إلى ذات المعتقل محمد حاكي وتوجيه الأسئلة له فيما يخص التهم المنسوبة إليه إلى مساء يوم الجمعة المقبل .

 

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