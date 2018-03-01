ريكو فيرهوفن يسقط المقاتل المغربي إسماعيل لزعر مرة أخرى ﻿

أوقفت اللجنة التأديبية الرياضية بهولندا المغربي إسماعيل لزعر بطل الكيك بوكسينغ أربع سنوات بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات خلال نزال أجراه أمام البطل الهولندي ريكو فيرهوفن.

شوف سبور

أوقفت اللجنة التأديبية الرياضية بهولندا المغربي إسماعيل لزعر بطل الكيك بوكسينغ أربع سنوات بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات خلال نزال أجراه أمام البطل الهولندي ريكو فيرهوفن.

وأفادت مصادر إعلامية هولندية نقلتها يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء، أن البطل المغربي خضع لفحص المنشطات بعد مباراة أقيمت السنة الماضية واجه فيها البطل الهولندي ريكو وجاءت نتائجه إيجابية.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها لزعر بعد مباراة ريكو وجود أربع مواد منشطة في عينات من بول المصارع ما كان وراء إلغاء مباراته أمام البطل لويس ترافس.