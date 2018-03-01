تحت شعار ''إفريقيا والتعاون جنوب جنوب'' ... مدينة الداخلة تحتضن فعاليات ''منتدى كرانس مانتانا'' ما بين 15 و20 مارس ﻿

تنطلق فعاليات ''منتدى كرانس مانتانا'' للسنة الرابعة على التوالي بمدينة الداخلة في الفترة الممتدة ما بين 15 و20 من الشهر الجاري ، وقد أوضح رئيس المنتدى بيير إمانويل كيرين لدى وصوله مساء أمس الإثنين إلى

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تنطلق فعاليات ''منتدى كرانس مانتانا'' للسنة الرابعة على التوالي بمدينة الداخلة في الفترة الممتدة ما بين 15 و20 من الشهر الجاري ، وقد أوضح رئيس المنتدى بيير إمانويل كيرين لدى وصوله مساء أمس الإثنين إلى مطار الداخلة الدولي ''أن نسخة هذه السنة ستكون بلا شك مميزة واستثنائية ، كما أوضح أن النسخة ستعرف مشاركة حوالي ألف مشارك يمثلون هيئات وبلدان مختلفة إضافة إلى شخصيات دولية بارزة، واعتبر أن المنتدى سيحرص هذا العام على فتح النقاش والتفكير حول سبل تحقيق اندماج أفضل بين مكونات القارة الإفريقية''.

ويشار أن تنظيم المنتدى بالمغرب يبرز المكانة التي يحظى بها هذا البلد وكذا الدور البارز الذي يلعبه على المستوى الإفريقي ويكرس مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان وكذا مغربية الأقاليم الصحراوية، لتتوالى بذلك الضربات الموجعة للجزائر ولما يسمى بجبهة البوليساريو.