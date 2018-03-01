حصري: وكيل اللاعب بنشرقي يفاوض اجبيرة للانضمام للوداد ﻿

بعد الأخبار الرائجة بخصوص انتقال مدافع الرجاء عبد الجليل اجبيرة بفريق الوداد الرياضي، توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تفيد أن وكيل بنشرقي والمقرب من رئيس الوداد سعيد الناصيري هو الذي يضغط من أجل ضم

شـــوف تيفي:

بعد الأخبار الرائجة بخصوص انتقال مدافع الرجاء عبد الجليل اجبيرة بفريق الوداد الرياضي، توصلت "شوف تيفي" بمعلومات تفيد أن وكيل بنشرقي والمقرب من رئيس الوداد سعيد الناصيري هو الذي يضغط من أجل ضم اجبيرة للفريق الأحمر.

وكشفت مصادرنا، أن الوكيل طلب من اللاعب الرجاوي عدم تجديد عقده رفقة الفريق الأخضر واعدا إياه بضمه للوداد في الإنتقالات الصيفية.

وفي السياق نفسه خلف انتشار خبر رغبة الوداد في ضم اجبيرة، انقساما بين أنصار الواك بين مؤيد للصفقة واخرون يرفضون التعاقد معه بحكم انه فضل الرجاء على الوداد في فترة سابق