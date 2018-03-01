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إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 21:55 إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة مقدم | مجتمع
إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''
يواصل الإعلام الإسباني بمليلية عمليات ''استنزاف'' عون سلطة سابق بالمقاطعة الأولى بالناظور، حصل السبت الماضي، على وثائق اللجوء السياسي بالمدينة المحتلة، إذ وصفته صحيفة ''إيفاردي دي مليلية'' بالصيد

''شوف تيفي''

يواصل الإعلام الإسباني بمليلية عمليات ''استنزاف'' عون سلطة سابق بالمقاطعة الأولى بالناظور، حصل السبت الماضي، على وثائق اللجوء السياسي بالمدينة المحتلة، إذ وصفته صحيفة ''إيفاردي دي مليلية'' بالصيد الاستخباراتي الثمين.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر، ليوم غد الأربعاء، فقد أدلى محمد خولال الذي يقدم نفسه باعتباره مخبرا سابقا في مديرية حماية التراب الوطني بالجهة الشرقية، بعدد من المعطيات ذات الطبيعة الاستخباراتية لها علاقة بتدبير الأجهزة الأمنية لملف الإرهاب وطرق تجنيد المخبرين المتعاونين والزج بهم جواسيس، داخل مجموعات متطرفة.

وأضافت اليومية أن النسخة الورقية للصحيفة الإسبانية الصادرة في مليلية، خصصت حلقتين إلى حد الآن، في انتظار حلقات أخرى في أعداد مقبلة، مدلية بعدد من الوقائع والمعطيات على لسان اللاجئ السياسي، يكشف فيها عنها لأول مرة وتحتاج إلى كثير من التدقيق، مثل حصول المغرب على منحة 100 ألف أورو من الاتحاد الأوروبي عن كل سجين من مجموعة إرهابية.



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المغرب شوف تيفي الصيد الاستخباراتي الاتحاد الأوروبي مقدم عون سطة

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