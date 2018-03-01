هذه هي لائحة اللاعبين الذين من المرتقب أن يعوضوا رحيل بنزيمة ﻿

بات رئيس ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز قريبا من ضم مهاجم جديد يعوض اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة.

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بات رئيس ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز قريبا من ضم مهاجم جديد يعوض اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة.

وكشفت صحيفة « كونفيدونسيال » يوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المرشحين لخلافة بنزيمة بعد تدني مستواه، بغرض تدعيم الخط الأمامي للميرينغي.

وأضافت الصحيفة أن ماورو إيكاردي يوجد على رأس لائحة رئيس ريال مدريد، إضافة إلى روبي كين رغم رغبته في البقاء بتوتنهام.

هذا ويعتبر محمد صلاح واحدا من الأسماء البارزة على الساحة ويمكن أن يكون بديلا في حال رحل غاريت بيل هو الآخر، لكن لفيربول الإنجليزي لا ترغب في تسريحه.

ومن جهته، أبدى روبيرت لفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ استعداده للتوقيع للنادي الملكي في أكثر من مناسبة في ظل العلاقة المتوثرة بينه وبين ناديه الحالي بايرن ميونخ.