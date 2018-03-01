 مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي

تحت شعار إفريقيا والتعاون جنوب جنوب ... مدينة الداخلة تحتضن فعاليات منتدى كرانس مانتانا ما بين 15 و20 مارس | بوليتيك

تحت شعار ''إفريقيا والتعاون جنوب جنوب'' ... مدينة الداخلة تحتضن فعاليات ''منتدى كرانس مانتانا'' ما بين

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة روما و شاختار دونتسك 1/0 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة روما و شاختار دونتسك 1/0

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة مقدم | مجتمع

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف المباراة المجنونة بين مانشستر يونايتد و اشبيلية 2/1 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف المباراة المجنونة بين مانشستر يونايتد و اشبيلية 2/1

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما | مجتمع

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع | مجتمع

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع

يا ربي السلامة..انتحار طفلة شنقا بتيفلت+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..انتحار طفلة شنقا بتيفلت+تفاصيل جد مؤلمة

شاهد بالفيديو تحركات الزئبق مبارك بوصوفة أمام الفريق الإيراني | بووز

شاهد بالفيديو تحركات الزئبق مبارك بوصوفة أمام الفريق الإيراني

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 21:30 مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما | مجتمع
مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما
قضى مواطن مغربي خلف القضبان الحديدية خمس سنوات من عمره ظلما بالسجن بكل من بريطانيا وإسبانيا، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث 11 شتنبر والتي كانت السبب وراء مطالبته بتعويض قدره 1,8 مليون يورو أي ما

شوف تيفي

قضى مواطن مغربي خلف القضبان الحديدية خمس سنوات من عمره ظلما بالسجن بكل من بريطانيا وإسبانيا، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث 11 شتنبر والتي كانت السبب وراء مطالبته بتعويض قدره 1,8 مليون يورو أي ما يعادل 2 مليار سنتيم مغربي، وذكر المواطن المغربي البالغ من العمر 49 عاما، أنه يريد وضع بريطانيا وإسبانيا موضع المساءلة جراء الظلم الفادح الذي تعرض له.

وبحسب موقع "هافينغتون بوست عربي" الذي أورد الخبر، نقلاعن صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة يوم الاثنين 12 مارس 2018 ، فقد تم اعتقال المواطن المغربي "فريد الهلالي" على يد السلطات البريطانية التي امتثلت لمذكرة توقيف أصدرتها إسبانيا بحقه، اتهم فيها بأنه عضو بتنظيم القاعدة الذي نقل رسائل إلى قائد خلية لوجستية إسبانية تتعلق بهجمات 2001 التي ضربت نيويورك وواشنطن.

ولم يتم طرح قضيته للمحاكمة وأسقطت عام 2012 عندما أقرت المحكمة الإسبانية بعدم وجود دليل من أي نوع على عضوية "الهلالي" بتنظيم القاعدة.

وقال "الهلالي" في حديث لصحيفة الغارديان " أنا أريد وضع إسبانيا والمملكة المتحدة في موضع المساءلة ، فقد اتهمت بقتل ما يقرب من 3000 أمريكي بينما كان الجانبان يعرفان أنه لا يوجد دليل على ذلك".

وحسب الصحيفة نفسها فقد قضى الهلالي نحو 4 سنوات كسجين ببريطانيا وسنة أخري بإسبانيا إلا أنه اضطر للبقاء في إسبانيا وأجبر على التسجيل يوميا في مركز تابع للشرطة وحرم من السماح له بالعمل ومن أي امتيازات أخرى وبعد حصوله على حريته يعيش الآن ببرشلونة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شاب مغربي يطالب بتعويض 1 8 مليون يورو خمس سنوات بالسجن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة مقدم | مجتمع

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع | مجتمع

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة | مجتمع

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صـــادم من قلب المستشفى..والدة الشاب المكناسي اللي اغتاصبوه صحابو ولاحوه من الشرجم تكشف حقائق مثيرة..ولدي تسطا بعدما خرج اللي اغتاصبو من الحبس حيث والديه واصلين و حنا ضُعفا | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

صـــادم من قلب المستشفى..والدة الشاب المكناسي اللي اغتاصبوه صحابو ولاحوه من الشرجم تكشف حقائق مثيرة..ولدي تسطا بعدما خرج اللي اغتاصبو من الحبس حيث والديه واصلين و حنا ضُعفا

بالفيديو..الفنان المغربي اللي تعرض لتسمم خطير يكشف تفاصيل خطيرة..ها علاش درت اللايف و قلتليهم صحابي دارو ليا التوكال | خارج البلاطو

بالفيديو..الفنان المغربي اللي تعرض لتسمم خطير يكشف تفاصيل خطيرة..ها علاش درت اللايف و قلتليهم صحابي دارو ليا التوكال

بسباب الشيشة و الشواذ مواطن من زايو يتعرض لاعتداء خطير | خارج البلاطو

بسباب الشيشة و الشواذ مواطن من زايو يتعرض لاعتداء خطير

شوفو أشنو قالو المغاربة على إبعاد بنشرقي و الحداد عن لائحة الأسود استعدادا لمونديال روسيا 2018 | خارج البلاطو

شوفو أشنو قالو المغاربة على إبعاد بنشرقي و الحداد عن لائحة الأسود استعدادا لمونديال روسيا 2018

﻿

آخر المستجدات

قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي | مجتمع
منذ 2 ساعات

قربالة في المحكمة بسبب تعرض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف رفاق الزفزافي .. وهذا ما قرره القاضي

تحت شعار إفريقيا والتعاون جنوب جنوب ... مدينة الداخلة تحتضن فعاليات منتدى كرانس مانتانا ما بين 15 و20 مارس | بوليتيك

تحت شعار ''إفريقيا والتعاون جنوب جنوب'' ... مدينة الداخلة تحتضن فعاليات ''منتدى كرانس مانتانا'' ما بين

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة روما و شاختار دونتسك 1/0 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة روما و شاختار دونتسك 1/0

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة مقدم | مجتمع

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.