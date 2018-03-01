مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما ﻿

قضى مواطن مغربي خلف القضبان الحديدية خمس سنوات من عمره ظلما بالسجن بكل من بريطانيا وإسبانيا، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث 11 شتنبر والتي كانت السبب وراء مطالبته بتعويض قدره 1,8 مليون يورو أي ما

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قضى مواطن مغربي خلف القضبان الحديدية خمس سنوات من عمره ظلما بالسجن بكل من بريطانيا وإسبانيا، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث 11 شتنبر والتي كانت السبب وراء مطالبته بتعويض قدره 1,8 مليون يورو أي ما يعادل 2 مليار سنتيم مغربي، وذكر المواطن المغربي البالغ من العمر 49 عاما، أنه يريد وضع بريطانيا وإسبانيا موضع المساءلة جراء الظلم الفادح الذي تعرض له.

وبحسب موقع "هافينغتون بوست عربي" الذي أورد الخبر، نقلاعن صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة يوم الاثنين 12 مارس 2018 ، فقد تم اعتقال المواطن المغربي "فريد الهلالي" على يد السلطات البريطانية التي امتثلت لمذكرة توقيف أصدرتها إسبانيا بحقه، اتهم فيها بأنه عضو بتنظيم القاعدة الذي نقل رسائل إلى قائد خلية لوجستية إسبانية تتعلق بهجمات 2001 التي ضربت نيويورك وواشنطن.

ولم يتم طرح قضيته للمحاكمة وأسقطت عام 2012 عندما أقرت المحكمة الإسبانية بعدم وجود دليل من أي نوع على عضوية "الهلالي" بتنظيم القاعدة.

وقال "الهلالي" في حديث لصحيفة الغارديان " أنا أريد وضع إسبانيا والمملكة المتحدة في موضع المساءلة ، فقد اتهمت بقتل ما يقرب من 3000 أمريكي بينما كان الجانبان يعرفان أنه لا يوجد دليل على ذلك".

وحسب الصحيفة نفسها فقد قضى الهلالي نحو 4 سنوات كسجين ببريطانيا وسنة أخري بإسبانيا إلا أنه اضطر للبقاء في إسبانيا وأجبر على التسجيل يوميا في مركز تابع للشرطة وحرم من السماح له بالعمل ومن أي امتيازات أخرى وبعد حصوله على حريته يعيش الآن ببرشلونة.