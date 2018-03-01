بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع ﻿

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، وذلك لإخلاله بواجبات التحفظ والتجرد المفروضة في موظفي الأمن الوطني،

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أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، وذلك لإخلاله بواجبات التحفظ والتجرد المفروضة في موظفي الأمن الوطني، وارتكابه لأفعال تقع تحت طائلة القانون.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا التدبير التأديبي، يأتي كإجراء احترازي، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في حق الضابط المخالف والمتعلقة بتعمده استخدام العنف والتهديد في حق أشخاص يرتبطون معه بعلاقة الجوار.

ومن المقرر - حسب ذات المصدر - أن يتم عرض الضابط المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي للبت في الإخلالات المنسوبة إليه، وذلك بموازاة مع الآثار القانونية التي ترتبها المسطرة القضائية.