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يا ربي السلامة..انتحار طفلة شنقا بتيفلت+تفاصيل جد مؤلمة

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 20:40 يا ربي السلامة..انتحار طفلة شنقا بتيفلت+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..انتحار طفلة شنقا بتيفلت+تفاصيل جد مؤلمة
اهتز حي الوردة بمدينة تيفلت، مساء أمس الإثنين، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار طفلة تبلغ من العمر قيد حياتها 13 سنة، وسط منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

 

اهتز حي الوردة بمدينة تيفلت، مساء أمس الإثنين، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار طفلة تبلغ من العمر قيد حياتها 13 سنة، وسط منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بتلميذة تدرس بالسنة الأولى إعدادي بالثانوية الإعدادية زينب النفزاوية، أقدمت على الانتحار بواسطة قطعة قماش، وضعتها على عنقها وربطتها إلى سقف المنزل "الضواية" ما تسبب في وفاتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، وعاينت جثة الطفلة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بتيفلت.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تيفلت طفلة الشنق الانتحار

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