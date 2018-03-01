خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن وزارة الصحة منحت تراخيص لـ 4 شركات لتصنيع دواء فيروس الكبد الوبائي من نوع C في المغرب والذي سيصدر قريبا في الأسواق بعد شهرين أو 3 أشهر على أبعد تقدير مما سيؤدي إلى انخفاض

شـــوف تيفي:

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن وزارة الصحة منحت تراخيص لـ 4 شركات لتصنيع دواء فيروس الكبد الوبائي من نوع C في المغرب والذي سيصدر قريبا في الأسواق بعد شهرين أو 3 أشهر على أبعد تقدير مما سيؤدي إلى انخفاض ثمن أدوية فيروس الكبد الوبائي قريبا، حاليا يصل ثمن العلبة الواحدة 3 آلاف درهم وعلبتين إلى4500 درهم وفي أمريكا 28 مليون سنتيم للعلبة.

وعندما ستحتدم المنافسة بدخول الشركات الأربعة من المنتظر أن ينقص الثمن إلى ألف درهم عوض 4500 درهم لعلبتين في الأشهر القليلة القادمة، حسب ما أكده مصدرنا، مضيفا أنه من المنتظر خلال الأسابيع القادمة أن ينخفض ثمن 250 دواء لمرض التهاب السحايا، حيث ستزيل الوزارة الوصية الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 7 في المائة.