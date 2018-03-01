 عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ''ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة مقدم | مجتمع

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف المباراة المجنونة بين مانشستر يونايتد و اشبيلية 2/1 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف المباراة المجنونة بين مانشستر يونايتد و اشبيلية 2/1

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما | مجتمع

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع | مجتمع

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع

يا ربي السلامة..انتحار طفلة شنقا بتيفلت+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..انتحار طفلة شنقا بتيفلت+تفاصيل جد مؤلمة

شاهد بالفيديو تحركات الزئبق مبارك بوصوفة أمام الفريق الإيراني | بووز

شاهد بالفيديو تحركات الزئبق مبارك بوصوفة أمام الفريق الإيراني

بالصور.. انهيار منزل بمدينة وزان | حوادث و حقوق

بالصور.. انهيار منزل بمدينة وزان

خطيــــر..الخبز الأبيض ديال تركيا كايدير السرطان | منوعات

خطيــــر..الخبز الأبيض ديال تركيا كايدير السرطان

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة | مجتمع

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ''ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة''

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 19:11 عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة | مجتمع
عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ''ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة''
كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ''محمد الحاكي''، كشف قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أنه كان رفقة الزفزافي خلال

''شوف تيفي''

 

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ''محمد الحاكي''، كشف قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أنه كان رفقة الزفزافي خلال فترة فراره بعد واقعة يوم الجمعة.

وأشار الموفد إلى أن ''محمد الحاكي''، قال للقاضي الطرشي إنه قرر الفرار مع الزفزافي، وانتظر الفرصة المناسبة لتسليم نفسه، قائلا: '' ''عندما كثر الرشق علينا بالحجارة من قبل الغرباء فوق السطح نزلنا إلى الشارع العام، قوات الأمن كانت تعتقل الناس وخوفا على حياتنا، قمنا بالمبيت في منزل في طور البناء، لليلة واحدة، وبعدها قمنا بالمبيت عند فهيم الغطاس''.

وأكد الموفد أن المعتقل المذكور يملك مقهى تسمى ''غلاكسي''، كان يجتمع بها الزفزافي مع مجموعة من المعتقلين خلال احتجاجات الحسيمة.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القاضي علي الطرشي محكمة الاستئناف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة مقدم | مجتمع

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما | مجتمع

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع | مجتمع

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة | مجتمع

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسباب الشيشة و الشواذ مواطن من زايو يتعرض لاعتداء خطير | خارج البلاطو
منذ 56 دقيقة

بسباب الشيشة و الشواذ مواطن من زايو يتعرض لاعتداء خطير

شوفو أشنو قالو المغاربة على إبعاد بنشرقي و الحداد عن لائحة الأسود استعدادا لمونديال روسيا 2018 | خارج البلاطو

شوفو أشنو قالو المغاربة على إبعاد بنشرقي و الحداد عن لائحة الأسود استعدادا لمونديال روسيا 2018

بطل في ألعاب القوى يعاني التهميش و يطلب المساعدة | حالة خاصة

بطل في ألعاب القوى يعاني التهميش و يطلب المساعدة

كيف يمكنك إمتلاك أي عقار أو دار أو فيلا في المغرب قانونيا و بزيرو درهم | قنوات أخرى

كيف يمكنك إمتلاك أي عقار أو دار أو فيلا في المغرب قانونيا و بزيرو درهم

﻿

آخر المستجدات

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة مقدم | مجتمع
منذ 17 دقيقة

إسبانيا تتجسس على المغرب بواسطة ''مقدم''

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف المباراة المجنونة بين مانشستر يونايتد و اشبيلية 2/1 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف المباراة المجنونة بين مانشستر يونايتد و اشبيلية 2/1

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما | مجتمع

مغربي يطالب إسبانيا وبريطانيا بـ 2 مليار سنتيم كتعويض عن 5 سنوات قضاها بالسجن ظلما

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع | مجتمع

بوليسي حْـكَر الجيران ديالو وهددهم وقفو الحــموشي عن العمل مؤقتا وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.