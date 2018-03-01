عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ''ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة'' ﻿

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ''محمد الحاكي''، كشف قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أنه كان رفقة الزفزافي خلال

''شوف تيفي''

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ''محمد الحاكي''، كشف قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أنه كان رفقة الزفزافي خلال فترة فراره بعد واقعة يوم الجمعة.

وأشار الموفد إلى أن ''محمد الحاكي''، قال للقاضي الطرشي إنه قرر الفرار مع الزفزافي، وانتظر الفرصة المناسبة لتسليم نفسه، قائلا: '' ''عندما كثر الرشق علينا بالحجارة من قبل الغرباء فوق السطح نزلنا إلى الشارع العام، قوات الأمن كانت تعتقل الناس وخوفا على حياتنا، قمنا بالمبيت في منزل في طور البناء، لليلة واحدة، وبعدها قمنا بالمبيت عند فهيم الغطاس''.

وأكد الموفد أن المعتقل المذكور يملك مقهى تسمى ''غلاكسي''، كان يجتمع بها الزفزافي مع مجموعة من المعتقلين خلال احتجاجات الحسيمة.