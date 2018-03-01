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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد خطيرة

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 19:01 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد خطيرة | مجتمع
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد خطيرة
انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء 13 مارس 2018، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وكانت البداية بالاستماع إلى المعتقل ''محمد حاكي'' المتهم بالتنسيق مع أطراف انفصالية

"شوف تيفي"

 

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء 13 مارس 2018، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وكانت البداية بالاستماع إلى المعتقل "محمد حاكي" المتهم بالتنسيق مع أطراف انفصالية لزعزعة الوطن والحصول على تمويلات مالية والسعي نحو انفصال الريف عن الوطن والتنسيق لمخطط إجرامي خطير كان سيقع في الصيف الماضي.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن القاضي علي الطرشي، وجه العديد من الأسئلة إلى المعتقل "محمد حاكي" بخصوص واقعة يوم الجمعة وتعطيل الصلاة، وعلاقته بالزفزافي ومن يقف وراء تأطير الوقفات الاحتجاجية بالحسيمة.

وأوضح الموفد بأن المعتقل "محمد حاكي" وخلال رده على أسئلة القاضي، قال إنه كان حاضراً لحظة وفاة "محسن فكري" وهو ما أثر فيه، ليقرر الخروج للاحتجاج إلى جانب "نشطاء حراك الريف".

وأبرز الموفد بأن المحامي الفشتالي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، عبر عن رفضه لطبيعة الأسئلة، والتي وصفها بـ "الأسئلة غير المنتجة"، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينه وبين القاضي الذي طالب كاتب الضبط بتدوين ما قاله "الفشتالي"

وأشار الموفد إلى أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، دخل على الخط وأعاد الهدوء للجلسة، مبرزا بأن القاضي عرض بعد ذلك على المعتقل المذكور والذي يملك مقهى تسمى "كلاسي" مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرض رجال الأمن للرشق بالحجارة بالحسيمة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حراك الريف مقطع فيديو الصلاة الاحتجاج الجمعة محمد حاكي الزفزافي

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