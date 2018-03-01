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فضيحة من العيار الثقيل.. فيديو يوثق العلاقة الحميمية بين بوعشرين ومديرة موقع إخباري معروف

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 18:26 فضيحة من العيار الثقيل.. فيديو يوثق العلاقة الحميمية بين بوعشرين ومديرة موقع إخباري معروف | حوادث و حقوق
فضيحة من العيار الثقيل.. فيديو يوثق العلاقة الحميمية بين بوعشرين ومديرة موقع إخباري معروف
بعد القيل والقال بخصوص ''الفيديوهات الجنسية'' التي توثق العلاقة الحميمية بين مدير جريدة ''أخبار اليوم'' وصحافيات والتي أنكر بوعشرين وبعض المتعاطفين معه وجودها، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن من بين هذه

 "شوف تيفي"

 

بعد القيل والقال بخصوص "الفيديوهات الجنسية" التي توثق العلاقة الحميمية بين مدير جريدة "أخبار اليوم" وصحافيات والتي أنكر بوعشرين وبعض المتعاطفين معه وجودها، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن من بين هذه الفيديوهات يوجد تسجيل فيديو مكون من أربعة أجزاء، تم عرضه على مديرة موقع إخباري خلال الاستماع لها بمقر الفرقة الوطنية في إطار التحقيق، إلا أنها نفت أن تكون هي المرأة الظاهرة به والتي كانت في أوضاع حميمية مع "بوعشرين" داخل مكتبه.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بصحافية ومديرة نشر موقع إخباري والتي تعرفت على بوعشرين خلال فترة عملهما معا في أحد المنابر الصحفية ، بالإضافة إلى أنه كان شريكا لها في الموقع الذي تديره، إلا أنه قرر بيع حصته.

وأضاف نفس المصدر بأن المديرة المذكورة تم استدعاؤها من طرف الفرقة الوطنية، وعرض عليها مقتطف من تسجيل فيديو مكون من أربعة أجزاء مؤرخ في 21 يوليوز 2016 يبتدئ مع الساعة 19.03، ظهر خلاله بوعشرين بوضوح برفقتها في أوضاع حميمية يتبادلان القبل بداخل مكتبه.

وأشار المصدر أن المعنية بالأمر أفادت أنها تجهل المرأة التي تظهر في الفيديو ولم يسبق أن أثارت انتباهها، مؤكدة أنها كانت تتردد على مكتب بوعشرين بمقر جريدة أخبار اليوم، إلا أنها نفت أن تكون هي المرأة التي تظهر برفقته في وضعية حميمية بالفيديو.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي صحافية بوعشرين مديرة موقع إخباري

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