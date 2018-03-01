بعد العصبة..الوداد في القسم الوطني الثاني ﻿

عكس وداد كرة القدم التي حققت لقب عصبة الابطال الإفريقية والسوبر الإفريقي، فإن باقي فروع النادي الأحمر تعيش أوضاعا كارثية.

شــوف تيفي:

عكس وداد كرة القدم التي حققت لقب عصبة الابطال الإفريقية والسوبر الإفريقي، فإن باقي فروع النادي الأحمر تعيش أوضاعا كارثية.

الوداد فرع كرة اليد غادر مبكرا القسم الممتاز نحو القسم الثاني وهو ما أرجعه مصدر مسؤول إلى غياب الدعم المادي والمعنوي من رئيس المكتب المديري.

وعلى نفس المنوال سار فرع كرة القدم النسوية الذي حقق نتائج كارثية بعدما قرر الرئيس تسريح مجموعة من اللاعبات المتميزات بعدما طالبن بمستحقاتهم المادية.

أما فرع كرة السلة الذي كان دائما عنوانا للتألق، فإنه هذا الموسم عاش مشاكل مادية كبيرة عجلت بإستقالة المكتب المسير ليواجه الفرع مصيرا مجهولا.