صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة ﻿

في تطور جديد حول قضية توفيق بوعشرين ، المتضمنة في المحاضر الرسمية المتعلقة بملف الأخير و التي تؤكد العلاقة الجنسية التي كانت بين مدير نشر يومية أخبار اليوم و رئيسة تحرير موقع تابع لمجموعته.

شـــوف تيفي:

في تطور جديد حول قضية توفيق بوعشرين ، المتضمنة في المحاضر الرسمية المتعلقة بملف الأخير و التي تؤكد العلاقة الجنسية التي كانت بين مدير نشر يومية أخبار اليوم و رئيسة تحرير موقع تابع لمجموعته.

ففي الصفحة الـ22 من المحضر، استمعت الضابطة القضائية إلى رئيسة تحرير الموقع (ح.ب) الذي يديره الصحفي المعتقل و أكدت من خلال أقوالها بعد عرض 7 فيديوهات مؤرخة في 2015 /02/ 26 ، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمقاطع فيديو تعد طرفا فيها و أن الطرف الآخر الذي يظهر بها هو توفيق بوعشرين، مفيدة أن ما يظهر في هذه الفيديوهات من ممارسات و عناق و قبل مع هذا الأخير قامت بها معه بمحض إرادتها رغم علمها بأنه متزوج.

و أضافت المعنية بالأمر أنه لم يسبق أن قام بابتزازها كما لم يخبرها بتصويره لهاته المقاطع.

و كانت الصحافية المذكورة نفت من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الفايسبوكي، ربطها علاقة جنسية مع مديرها و قالت" سأقولها بصوت عال: لم تكن لي أي علاقة جنسية ولا غرامية مع صديق المهنة والعمر توفيق..كانت علاقتي به إنسانية حميمية والكل يعرف ذلك، ولم أكن بالنسبة لتوفيق أي أحد، ولا كان هو كذلك."