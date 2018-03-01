 صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة | مجتمع

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة

وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود | مجتمع

وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة | مجتمع

عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ''ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة''

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد خطيرة | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد

بالصـــورة.. مومو داير العكاز و مغاديش يقدم البرنامج ديالو وها علاش | ثقافة و فنون

بالصـــورة.. مومو داير العكاز و مغاديش يقدم البرنامج ديالو وها علاش

فضيحة من العيار الثقيل.. فيديو يوثق العلاقة الحميمية بين بوعشرين ومديرة موقع إخباري معروف | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل.. فيديو يوثق العلاقة الحميمية بين بوعشرين ومديرة موقع إخباري معروف

شاهد بالفيديو أغرب فرصة تضيع في شباك فارغة بدوري أبطال آسيا وجنون رؤوف خليف | بووز

شاهد بالفيديو أغرب فرصة تضيع في شباك فارغة بدوري أبطال آسيا وجنون رؤوف خليف

بعد العصبة..الوداد في القسم الوطني الثاني | حوادث و حقوق

بعد العصبة..الوداد في القسم الوطني الثاني

صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة | مجتمع

صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 17:47 صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة | مجتمع
صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة
في تطور جديد حول قضية توفيق بوعشرين ، المتضمنة في المحاضر الرسمية المتعلقة بملف الأخير و التي تؤكد العلاقة الجنسية التي كانت بين مدير نشر يومية أخبار اليوم و رئيسة تحرير موقع تابع لمجموعته.

شـــوف تيفي:

في تطور جديد حول قضية توفيق بوعشرين ، المتضمنة في المحاضر الرسمية المتعلقة بملف الأخير و التي تؤكد العلاقة الجنسية التي كانت بين مدير نشر يومية أخبار اليوم و رئيسة تحرير موقع تابع لمجموعته.

ففي الصفحة الـ22 من المحضر، استمعت الضابطة القضائية إلى رئيسة تحرير الموقع (ح.ب) الذي يديره الصحفي المعتقل و أكدت من خلال أقوالها بعد عرض 7 فيديوهات مؤرخة في 2015 /02/ 26 ، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمقاطع فيديو تعد طرفا فيها و أن الطرف الآخر الذي يظهر بها هو توفيق بوعشرين، مفيدة أن ما يظهر في هذه الفيديوهات من ممارسات و عناق و قبل مع هذا الأخير قامت بها معه بمحض إرادتها رغم علمها بأنه متزوج.

و أضافت المعنية بالأمر أنه لم يسبق أن قام بابتزازها كما لم يخبرها بتصويره لهاته المقاطع.

و كانت الصحافية المذكورة نفت من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الفايسبوكي، ربطها علاقة جنسية مع مديرها و قالت" سأقولها بصوت عال: لم تكن لي أي علاقة جنسية ولا غرامية مع صديق المهنة والعمر توفيق..كانت علاقتي به إنسانية حميمية والكل يعرف ذلك، ولم أكن بالنسبة لتوفيق أي أحد، ولا كان هو كذلك."

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب بوعشرين حنان بكور ممارسة جنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة | مجتمع

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة

وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود | مجتمع

وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة | مجتمع

عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ''ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة''

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد خطيرة | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد خطيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد غياب طويل..الفنان الشعبي كمال العبدي لشوف تيفي..اليوتيوب هو اللي غبرنا حيث مشا زمن الـCD | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بعد غياب طويل..الفنان الشعبي كمال العبدي لشوف تيفي..اليوتيوب هو اللي غبرنا حيث مشا زمن الـCD

جد مؤثر..حمال كيهز غير الخضرة فالمارشي فكازا و تصاب بمرض خطير و الحالة ضعيفة..للمساعدة | حالة خاصة

جد مؤثر..حمال كيهز غير الخضرة فالمارشي فكازا و تصاب بمرض خطير و الحالة ضعيفة..للمساعدة

تــامسنا مشروع سكني ضخم هدية من العمران لساكنة المنطقة/منازل/فيلات/مساجد/مدارس و مستشفيات | مال و أعمال

''تــامسنا'' مشروع سكني ضخم هدية من العمران لساكنة المنطقة/منازل/فيلات/مساجد/مدارس و مستشفيات

مخرج كليب حاتم إدار يعترف..نيبا مبغاش يصور مع المثلي أدومة وهاكيفاش جمعناهم | بــووز

مخرج كليب حاتم إدار يعترف..نيبا مبغاش يصور مع المثلي أدومة وهاكيفاش جمعناهم

﻿

آخر المستجدات

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة | مجتمع
منذ 4 دقائق

خــبر سار لمرضى الفيروس الكبدي بخصوص الأثمنة

وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود | مجتمع

وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة | مجتمع

عاجل.. معتقل يفجرها خلال أشغال الجلسة: ''ها فين تخبيت أنا والزفزافي بعد واقعة الجمعة''

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد خطيرة | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهذا ما وقع خلال الاستماع لمعتقل متابع بتهم جد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.