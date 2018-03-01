هاذ شي خطير..محاولة اختطاف خمس طفلات لاغتصابهن باليوسفية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حي الفتح بمدينة اليوسفية، اهتز مساء أول أمس الأحد، على وقع جريمة خطيرة، أبطالها 5 أشخاص على سيارة خفيفة، حاولوا اختطاف 5 طفلات بعد مغادرتهن للمكان الخاص بدروس الدعم والتقوية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حي الفتح بمدينة اليوسفية، اهتز مساء أول أمس الأحد، على وقع جريمة خطيرة، أبطالها 5 أشخاص على سيارة خفيفة، حاولوا اختطاف 5 طفلات بعد مغادرتهن للمكان الخاص بدروس الدعم والتقوية.

وأوضح قريب طفلة في اتصال له مع "شوف تيفي"، يومه الثلاثاء، بأن الطفلات البالغات من العمر ما بين 10 و15 سنة، وبعد مغادرتهن المكان الخاص بدروس الدعم، تفاجأن بسيارة خفيفة على متنها 5 أشخاص في حالة سكر وهم يحاولون اختطافهن من أجل اغتصابهن.

وأشار المتصل بأن مواطنين بعين المكان، تمكنوا من إنقاذ الطفلات، بينما فر المتورطون عبر السيارة إلى وجهة غير معلومة، موضحا بأن أسر الطفلات الخمس، تقدموا بشكاية للمصالح الأمنية.





