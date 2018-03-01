فعاليات نسائية وحقوقية وسياسية تعلن دعمها للمشتكيات ضد بوعشرين وها شنو غايديرو ﻿

أعلنت لجنة تتبع مبادرة عريضة الحقوقيين المتشبعين و المناصرين لمنظومة حقوق الإنسان حول قضية مالك ومدير نشر يومية '' أخبار اليوم '' توفيق بوعشرين المتابع بتهم تتعلق ب''الاتجار والعنف'' على عقد اجتماع

''شوف تيفي''

أعلنت لجنة تتبع مبادرة عريضة الحقوقيين المتشبعين و المناصرين لمنظومة حقوق الإنسان حول قضية مالك ومدير نشر يومية '' أخبار اليوم '' توفيق بوعشرين المتابع بتهم تتعلق ب''الاتجار والعنف'' على عقد اجتماع يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 على الساعة السادسة والنصف بمقر مركز بنسعيد آيت إيدر للأبحاث والدراسات بالدار البيضاء الكائن بزنقة أكادير إقامة الماريشال أمزيان .

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فتأتي هذه المبادرة على خلفية العريضة الموقعة من طرف العديد من فعاليات نسائية وحقوقية و مدنية و سياسية وغيرهن .

وأضاف ''البلاغ'' أن هذه المبادرة تأتي نزولا عند رغبة العديد من الحقوقيين بعد أن عرفت المبادرة الأولى استجابة كبيرة تمثلت في العدد الكبير جدا من الموقعين من مختلف المجالات من أجل حماية الضحايا سواء تعلق الأمر بالمشتكيات أو بالمصرحات.

وأشار ذات ''البلاغ'' إلى التهديدات ومحاولات إحراج والمس بكرامة المشتكيات والمصرحات عبر الهاتف ووسائط الإعلام المجتمعي و التي وجهت لهن من طرف بعض المدافعين وأقرباء بوعشرين على حد قولهم.

واختتم ''البلاغ'' بالتأكيد على ضرورة الاحترام لمبدأ قرينة البراءة وصون حقوق الضحايا بالخصوص ، وتشجيع النساء دوما اللواتي قد يتعرضن للاغتصاب أو التحرش أو ما شابه ذلك على الالتجاء للقضاء.



