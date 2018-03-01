 الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة | مجتمع

صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا على استتباب الأمن | بوليتيك

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا

هاذ شي خطير..محاولة اختطاف خمس طفلات لاغتصابهن باليوسفية | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..محاولة اختطاف خمس طفلات لاغتصابهن باليوسفية

شاهد بالفيديو حوار قصير لبي ان سبورت مع النجم المغربي الشاب يوسف النصيري من ملقا | بووز

شاهد بالفيديو حوار قصير لبي ان سبورت مع النجم المغربي الشاب يوسف النصيري من ملقا

فعاليات نسائية وحقوقية وسياسية تعلن دعمها للمشتكيات ضد بوعشرين وها شنو غايديرو | مجتمع

فعاليات نسائية وحقوقية وسياسية تعلن دعمها للمشتكيات ضد بوعشرين وها شنو غايديرو

الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة

عاجل..عملية دهس تهز الجزائر والناس ماتو | حوادث و حقوق

عاجل..عملية دهس تهز الجزائر والناس ماتو

صادم..سيناريو مول الكانيطة يتكرر: شاب دار طورنوفيس في العضو الذكري..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

صادم..سيناريو مول الكانيطة يتكرر: شاب دار طورنوفيس في العضو الذكري..وها شنو وقع ليه

فيديو : غريزمان يصدم أتلتيكو مدريد / برشلونة وأخبار عودة نيمار / سعر محمد صلاح | بووز

فيديو : غريزمان يصدم أتلتيكو مدريد / برشلونة وأخبار عودة نيمار / سعر محمد صلاح

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 16:32 الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان | بوليتيك
الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

شـــوف تيفي:و م ع

 

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، لقداسة البابا فرانسيس عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات له بموفور الصحة والسعادة والهناء، وبموصول التوفيق في مهامه السامية لنصرة القيم الإنسانية النبيلة.

ومما جاء في برقية الملك "وتأسيسا على ما يجمع المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان من أواصر تاريخية للصداقة المتينة والتقدير المتبادل، أؤكد لقداستكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل ترسيخ الحوار والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب والحضارات، بما يسهم في إشاعة الأمل بغد مشرق، تسود فيه القيم المثلى للتفاهم والوئام والعيش المشترك، في ظل السلم والأمن والتنمية المستدامة".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الملك محمد السادس أمير البابا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا على استتباب الأمن | بوليتيك

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا على استتباب الأمن

مديرية الحموشي تكشف حقيقة جريمة سرقة سيارة بالعنف بمدينة الرباط أو في أية مدينة مغربية أخرى +فيديو | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف حقيقة جريمة سرقة سيارة بالعنف بمدينة الرباط أو في أية مدينة مغربية أخرى +فيديو

بعد محمد زيان تهمة تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها تجر المحامي اسحاق شارية إلى القضاء | بوليتيك

بعد ''محمد زيان'' تهمة ''تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها '' تجر المحامي ''اسحاق شارية'' إلى القضاء

حصري وبالصورة..شاب مغربي تلاقى بالملك محمد السادس بفرنسا..وها شنو قاليه | بوليتيك

حصري وبالصورة..شاب مغربي تلاقى بالملك محمد السادس بفرنسا..وها شنو قاليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد غياب طويل..الفنان الشعبي كمال العبدي لشوف تيفي..اليوتيوب هو اللي غبرنا حيث مشا زمن الـCD | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

بعد غياب طويل..الفنان الشعبي كمال العبدي لشوف تيفي..اليوتيوب هو اللي غبرنا حيث مشا زمن الـCD

جد مؤثر..حمال كيهز غير الخضرة فالمارشي فكازا و تصاب بمرض خطير و الحالة ضعيفة..للمساعدة | حالة خاصة

جد مؤثر..حمال كيهز غير الخضرة فالمارشي فكازا و تصاب بمرض خطير و الحالة ضعيفة..للمساعدة

تــامسنا مشروع سكني ضخم هدية من العمران لساكنة المنطقة/منازل/فيلات/مساجد/مدارس و مستشفيات | مال و أعمال

''تــامسنا'' مشروع سكني ضخم هدية من العمران لساكنة المنطقة/منازل/فيلات/مساجد/مدارس و مستشفيات

مخرج كليب حاتم إدار يعترف..نيبا مبغاش يصور مع المثلي أدومة وهاكيفاش جمعناهم | بــووز

مخرج كليب حاتم إدار يعترف..نيبا مبغاش يصور مع المثلي أدومة وهاكيفاش جمعناهم

﻿

آخر المستجدات

صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل صادمة | مجتمع
منذ 13 دقيقة

صــادم:بعد إنكارها..7 فيديوهات جنسية بين بوعشرين و رئيسة تحريره/قبل/عناق/ممارسات جنسية+ تفاصيل

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا على استتباب الأمن | بوليتيك

وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة و تتعامل بكل حزم مع التصرفات غير المسؤولة حفاظا

هاذ شي خطير..محاولة اختطاف خمس طفلات لاغتصابهن باليوسفية | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..محاولة اختطاف خمس طفلات لاغتصابهن باليوسفية

شاهد بالفيديو حوار قصير لبي ان سبورت مع النجم المغربي الشاب يوسف النصيري من ملقا | بووز

شاهد بالفيديو حوار قصير لبي ان سبورت مع النجم المغربي الشاب يوسف النصيري من ملقا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.