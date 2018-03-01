انفراد: البوصيري و''كابيلو'' يتفقان لأول مرة من أجل أوزال ﻿

شكل منخرطو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لجنة من داخل برلمان النادي لدعم تنصيب امحمد أوزال رئيسا لللجنة المؤقتة التي ستشرف على تسيير الفريق في المرحلة المقبلة.

شـــوف تيفي:

شكل منخرطو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لجنة من داخل برلمان النادي لدعم تنصيب امحمد أوزال رئيسا لللجنة المؤقتة التي ستشرف على تسيير الفريق في المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' أن المثير في لجنة هو تواجد منخرطين كان لكل واحد منهما اتجاه في المرحلة الماضية ويتعلق الأمر برشيد البوصيري المحسوب على تيار بودريقة وادريس عدلي الملقب ب''كابيلو'' المحسوب على تيار حسبان.

وأوضح المصدر ذاته، أن اشتراط أوزال التوافق من أجل قبول المهمة الجديدة هو ما جعل التوافق يكون عنوانا لإجتماع المنخرطين.