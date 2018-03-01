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بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 15:51 صادم..سيناريو مول الكانيطة يتكرر: شاب دار طورنوفيس في العضو الذكري..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
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تمكن فريق طبي بمستشفى راشد في دبي، بالتعاون مع فريق من الدفاع المدني، من إنقاذ آسيوي من بتر عضوه الذكري، بعدما استخدم أداة ميكانيكية للتحكم في عملية التبول، ما أدى إلى حدوث عملية احتقان كادت أن

"شوف تيفي"

 تمكن فريق طبي بمستشفى راشد في دبي، بالتعاون مع فريق من الدفاع المدني، من إنقاذ آسيوي من بتر عضوه الذكري، بعدما استخدم أداة ميكانيكية للتحكم في عملية التبول، ما أدى إلى حدوث عملية احتقان كادت أن تسفر عن "غرغرينا" وتلف الأنسجة.

وحسب ما كشف عنه موقع "الإمارات اليوم" يومه الثلاثاء، فقد أفاد أخصائي الحوادث وطب الطوارئ بمستشفى راشد في دبي، الدكتور حيدر المهدي، بأن المستشفى استقبل، حالة حرجة نادرة الحدوث في تمام الساعة الثالثة فجراً، لمريض من جنسية آسيوية يعاني من احتقان وتورم في العضو الذكري، نتيجة إدخاله مفتاحا يستخدم في فك وربط البراغي، الأمر الذي أدى إلى إصابته باحتقان وتورم شديدين، حال دون إمكانية إخراجه المفتاح.

وأضاف الموقع الإماراتي أن المريض قبل مراجعته لمستشفى راشد توجه إلى مستشفى خاص، لكنه لم يتمكن من إسعافه، ورفض بقاءه داخله، فلجأ الرجل إلى مستشفى راشد، التي فوجئت بحالة نادرة الحدوث، وحاول الفريق الطبي المداوم إنقاذه بالطرق التقليدية والمتاحة إلا أن الأدوات والأجهزة الطبية المتوفرة، لم تصنع للتعامل مع هذا النوع من المعادن الصلبة، لذا تم التواصل مع الدفاع المدني في دبي للمساعدة بالتدخل في إنقاذه قبل أن يزيد الوضع سوء.

وأكد الموقع ذاته أن فريقا من الدفاع المدني حضر وتدخل على الفور بمساعدة الفريق الطبي، باستخدام آلة مبتكرة لقطع المعادن شديدة الصلابة، وبعناية فائقة تم قص المفتاح وإزالته بشكل تام، من جرح المريض، لتبدأ حالة المريض في التحسن تدريجياً بعد تقديم الإسعافات والعلاج اللازم له، مشيرا إلى أن الدكتور حيدر المهدي أكد أن تأخر عملية الإنقاذ ساعة واحدة، كان سيضطر الفريق الطبي إلى بتر العضو كلياً، لإصابته بالغرغرينا، والتلف الكامل، مشيراً إلى أن عملية الإنقاذ تمت بعناية شديدة دون أية إضرار صحية، وذلك نتيجة لاحترافية فريق الدفاع المدني.

وقال الدكتور المذكور، يضيف الموقع، إن عملية انقاذ المريض استمرت نحو نصف ساعة، خضع بعدها لعدة فحوصات وتحاليل طبية، والمتابعة المستمرة لمدة ست ساعات، حتى استقرت حالته كلياً، مؤكداً أن التعامل مع هذه الحالة لم يكن سهلاً، إلا أنه بفضل مهارة الفريقين الطبي والدفاع المدني كتب للمريض النجاة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الموقع العضو الذكري آسيوي تحاليل طبية المريض

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