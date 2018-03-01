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رونار يصدم لاعبين من الرجاء ويحقق حلم الكعبي ويعيد مهاجم الأهلي للمنتخب

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 15:21 رونار يصدم لاعبين من الرجاء ويحقق حلم الكعبي ويعيد مهاجم الأهلي للمنتخب | سبور
رونار يصدم لاعبين من الرجاء ويحقق حلم الكعبي ويعيد مهاجم الأهلي للمنتخب
أبعد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، مجموعة من اللاعبين الذي قدموا مستويات جيدة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين عن اللائحة النهائية لخوض المباراتين الوديتين أمام كل من

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أبعد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، مجموعة من اللاعبين الذي قدموا مستويات جيدة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين عن اللائحة النهائية لخوض المباراتين الوديتين أمام كل من منتخب صربيا وأوزبكستان استعدادا لكأس العالم 2018 المقرر إجراؤهما في روسيا.

وقرر رونار عدم المناداة على كل من جواد الياميق اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي والوافد الجديدي على فريق جنوى الإيطالي، إضافة إلى الحارس أناس الزنيتي وزكرياء حدراف من الرجاء لتكون صدمة قوية للجماهير المساندة للاعبين سيما أنهم بصموا على مستويات جيدة رفقة أنديتهم والمنتخب المحلي وتوجوا بلقب قاري على أرضية مركب محمد الخامس.

وفي المقابل عرفت اللائحة النهائية عودة المهاجم وليد أزارو الممارس رفقة الأهلي المصري إضافة إلى المهاجم الواعد أيوب الكعبي هداف الشان والممارس رفقة فريق نهضة بركان.

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