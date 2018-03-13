هام وبالصور..حضيو راسكم: الفيسبوك كيصوركم وكيخدم الكاميرا بلا متعرفو+تفاصيل مثيرة ﻿

أدخل موقع ''فيسبوك''، مؤخرا، خاصية جديدة لم يعلم عنها الجميع بعد، وقد تتسبب في إحراج البعض، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' يومه الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أدخل موقع "فيسبوك"، مؤخرا، خاصية جديدة لم يعلم عنها الجميع بعد، وقد تتسبب في إحراج البعض، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" يومه الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة بأن الخاصية، تسمح بالتقاط صور سيلفي لمستخدم الهاتف دون الانتقال إلى تطبيق الكاميرا، ثم إرسالها للطرف الآخر بشكل أوتوماتيكي.

وأكدت الوكالة بأنه يتم تفعيل الخاصية بالضغط على أيقونة الألبوم أو الكاميرا في أسفل المحادثة مع الطرف الآخر لمدة ثانيتين، ليظهر إطار صغير للكاميرا الأمامية، وبمجرد سحب المستخدم لأصبعه على الأيقونة، يتم التقاط الصورة وإرسالها.