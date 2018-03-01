خطير..خطاف تقتل خلال جلسة خمرية بتيفلت ﻿

اهتزت جماعة سيدي عبد الرزاق ضواحي مدينة تيفلت، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها ''خطاف''، سقط ضحية صديقه خلال جلسة خمرية.

"شوف تيفي"

اهتزت جماعة سيدي عبد الرزاق ضواحي مدينة تيفلت، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها "خطاف"، سقط ضحية صديقه خلال جلسة خمرية.

وحسب مصادر محلية فإن مشادة كلامية حادة، وقعت بين "الخطاف" وصديقه، لتتطور إلى تبادل للضرب بينهما، انتهى بسقوط الضحية جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء، عقب تلقيه مجموعة من الطعنات.

وأضافت المصادر أن الجاني وبعد ارتكابه للجريمة البشعة، قام بتسليم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي التي حلت بمكان الجريمة، وعثرت على الضحية جثة هامدة، ليتقرر نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بتيفلت.