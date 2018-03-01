فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و اغتاصبها وهاشنو دارو ليه البوليس..تفاصــيل جد صادمة ﻿

تـــفجرت فضيحة جنسية جديدة هزت ساكنة مدينة العاصمة العلمية خلال الأيام الأخيرة ،بطلها إطار تربوي حيث تم اعتقال معلم يتجاوز عمره 47 سنة بتهمة هتك عرض قاصرة بالعنف من طرف المصلحة الولائية للشرطة

"شوف تيفي"

تـــفجرت فضيحة جنسية جديدة هزت ساكنة مدينة العاصمة العلمية خلال الأيام الأخيرة ،بطلها إطار تربوي حيث تم اعتقال معلم يتجاوز عمره 47 سنة بتهمة هتك عرض قاصرة بالعنف من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس وإحالته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وأفـــادت "أسماء قبة" رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" أنه تم اعتقال المعلم المشار إليه بتهمة هتك عرض تلميذته التي لم يتجاوز عمرها 6 سنوات، وذلك أثناء تقديمه لها دروسا للدعم، مبرزة أن تفجير الفضيحة جاء في أعقاب الشكاية التي تقدمت بها والدة الضحية، معززة بشهادة طبية، تثبت الاعتداء الجنسي على ابنتها وذلك بمساعدة جمعيات حقوقية تتبنى القضية.

هــذا وتحسبا وتخوفا من الأمراض المتحولة جنسيا قامت الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد بعرضها على طــبيب مختص، ليتم تعزيز الملف بشواهد طبية قبل عرض المتهم على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يوم غد الأربعاء 14 مارس 2018.