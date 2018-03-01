سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي ''سعد لمجرد''، كشف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' عن معطيات جد مثيرة بخصوص المواجهة التي جمعت الفنان المغربي بالفتاة الفرنسية قبل أشهر بعد حصوله على السراح المؤقت.

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي "سعد لمجرد"، كشف مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" عن معطيات جد مثيرة بخصوص المواجهة التي جمعت الفنان المغربي بالفتاة الفرنسية قبل أشهر بعد حصوله على السراح المؤقت.

وأوضح المصدر ذاته بأن سعد لمجرد وعكس ما كان متداولا لم يتواجه مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" بالمحكمة العليا بباريس، وجها لوجه، بل إن المواجهة كانت من خلال تقنية الفيديو، مشيرا إلى أن "لورا بريول"، كانت بمحكمة أخرى.

وأشار ذات المصدر أن سعد لمجرد، تواجه مع لورا بريول من خلال شاشة خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أنهما تبادلا أطراف الحديث خلال محاولتهما الدفاع عن نفسيهما من خلال الفيديو ولم يتواجها بشكل مباشر.

وأبرز ذات المصدر بأن سعد لمجرد ولورا بريول لم يلتقيا منذ ليلة الواقعة التي اعتقل بعدها الفنان المغربي.