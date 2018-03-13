فضيحة وبالصورة..شاب كيمارس الجنس مع صاحبتو في سيارة ودارو كسيدة خايبة أمام البرلمان في الرباط ﻿

شهد شارع محمد الخامس المقابل لمقر البرلمان بالرباط، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها شاب وشابة، بقوة بنافورة الشارع.

"شوف تيفي"

شهد شارع محمد الخامس المقابل لمقر البرلمان بالرباط، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها شاب وشابة، بقوة بنافورة الشارع.

وحسب شهود عيان لـ "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن الشابة كانت تمارس الجنس مع السائق الشاب من خلال مداعبة عضوه الذكري، ما تسبب في فقدانه للسيطرة على المقود، ليصطدم بقوة بأكبر نافورة بالشارع المذكور.

وأشار الشهود أن الشاب وعشيقته، فرا من مكان الحادث بواسطة سيارة أجرة في اتجاه مدينة سلا، موضحين بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتشت السيارة، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية بطلي الحادث.