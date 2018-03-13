فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة محاولة مواطن الحصول على علاج لإبنه الرضيع بإحدى المستشفيات بالمغرب، بعد أن قامت ممرضات بتجاهله وفضلن التقاط

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة محاولة مواطن الحصول على علاج لإبنه الرضيع بإحدى المستشفيات بالمغرب، بعد أن قامت ممرضات بتجاهله وفضلن التقاط صور "سيلفي".

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله جرت مؤخرا بمستشفى محمد الخامس ، حيث تفاجأ مواطن وهو يحاول إنقاذ ابنه المريض بممرضات، يتجاهلنه ويخترن التقاط صور سيلفي داخل مقر العمل وخلال توقيت الدوام.

ووصف العديد من النشطاء مضمون الفيديو بالفاضح، داعين وزارة الصحة إلى فتح تحقيق ومحاسبة العاملين بالمستشفى المذكور بسبب تهاونهم في القيام بواجبهم المهني.