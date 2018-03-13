 فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و اغتاصبها وهاشنو دارو ليه البوليس..تفاصــيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع

فضيحة وبالصورة..شاب كيمارس الجنس مع صاحبتو في سيارة ودارو كسيدة خايبة أمام البرلمان في الرباط | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصورة..شاب كيمارس الجنس مع صاحبتو في سيارة ودارو كسيدة خايبة أمام البرلمان في الرباط

فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار | مجتمع

فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار

مثير وبالصورة..ممثل مغربي مشهور مخلوع بزاف وخايف من القتل والاعتداء على ولادو | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..ممثل مغربي مشهور مخلوع بزاف وخايف من القتل والاعتداء على ولادو

خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث لمستخدميغوغل | نت 2.0

خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث لمستخدمي''غوغل''

وفاة فنان عربي بشكل مفاجئ | ثقافة و فنون

وفاة فنان عربي بشكل مفاجئ

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 12:43 فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار | مجتمع
فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة محاولة مواطن الحصول على علاج لإبنه الرضيع بإحدى المستشفيات بالمغرب، بعد أن قامت ممرضات بتجاهله وفضلن التقاط

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة محاولة مواطن الحصول على علاج لإبنه الرضيع بإحدى المستشفيات بالمغرب، بعد أن قامت ممرضات بتجاهله وفضلن التقاط صور "سيلفي".

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله جرت مؤخرا بمستشفى محمد الخامس ، حيث تفاجأ مواطن وهو يحاول إنقاذ ابنه المريض بممرضات، يتجاهلنه ويخترن التقاط صور سيلفي داخل مقر العمل وخلال توقيت الدوام.

ووصف العديد من النشطاء مضمون الفيديو بالفاضح، داعين وزارة الصحة إلى فتح تحقيق ومحاسبة العاملين بالمستشفى المذكور بسبب تهاونهم في القيام بواجبهم المهني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المستشفى مستشفى محمد الخامس ممرضات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم.. مغربية مشات فيها في مصر ... والقضية فيها الاتجار بالبشر واستغلال مغربيات في الدعارة | مجتمع

صادم.. مغربية مشات فيها في مصر ... والقضية فيها الاتجار بالبشر واستغلال مغربيات في الدعارة

بعد صهيب و خديجة..ضجة كبيرة بالفايسبوك بعد زواج قاصرين دارو العرس و عرضو على الناس+صورة | مجتمع

بعد صهيب و خديجة..ضجة كبيرة بالفايسبوك بعد زواج قاصرين دارو العرس و عرضو على الناس+صورة

بيضاوة كاعين بزاف على ليديك: مواطن وصلتو فاتورة الماء والضو فيها 5 آلاف درهم+صورة | مجتمع

بيضاوة كاعين بزاف على ليديك: مواطن وصلتو فاتورة الماء والضو فيها 5 آلاف درهم+صورة

مثير.. الموسيقى حرام في الطاكسيات | مجتمع

مثير.. الموسيقى حرام في الطاكسيات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الجواب الذي يبحث عنه الجميع بعد الضجة..هاشحال تقام الكليب ديال حاتم إدار..مبلغ غير متوقع | بــووز
منذ 50 دقيقة

بالفيديو..الجواب الذي يبحث عنه الجميع بعد الضجة..هاشحال تقام الكليب ديال حاتم إدار..مبلغ غير متوقع

بالفيديو..والدة نورة الزاهي دخلات طول و عرض فبهلول بعد السبوع اللي دارت للحفيد الأول ديالها..مهزاتوش الكبدة و جا يشوف ولدو مافيهش الخير و علاقتنا بيه انقاطعات | بــووز

بالفيديو..والدة نورة الزاهي دخلات طول و عرض فبهلول بعد السبوع اللي دارت للحفيد الأول ديالها..مهزاتوش الكبدة و جا يشوف ولدو مافيهش الخير و علاقتنا بيه انقاطعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 مارس 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 13 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 13 مارس 2018

﻿

آخر المستجدات

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و اغتاصبها وهاشنو دارو ليه البوليس..تفاصــيل جد صادمة | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.