رونار يصدم جماهير الوداد البيضاوي بعد طرحه لائحة الأسود لوديتي صربيا وأوزبكستان ﻿

عرفت اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لوديتي صربيا وأوزبكستان غياب لاعبي فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم.

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عرفت اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لوديتي صربيا وأوزبكستان غياب لاعبي فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم.

وقرر الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار تغييب أسماء لاعبي القلعة الحمراء على الرغم من توفر النادي على لاعبين من طينة الكبار.

هذا وبعد طرحه للائحة النهائية يومه الثلاثاء، تساءلت مجموعة من الجماهير المساندة لفريق الوداد البيضاوي عن سبب غياب لاعبي النادي الأحمر خاصة وأنه سبق لرونار أن استدعى محمد أوناجم، إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي قبل انتقاله إلى الهلال السعودي.

وفيما يلي تذكير باللائحة النهائية: