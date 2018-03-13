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عاجل..مفاجأة في لائحة رونار النهائية..غياب بنشرقي في وديتي صربيا وأوزبكستان و هذه هي اللائحة النهائية

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 12:15 عاجل..مفاجأة في لائحة رونار النهائية..غياب بنشرقي في وديتي صربيا وأوزبكستان و هذه هي اللائحة النهائية | سبور
عاجل..مفاجأة في لائحة رونار النهائية..غياب بنشرقي في وديتي صربيا وأوزبكستان و هذه هي اللائحة النهائية
أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار اليوم الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول، الذي سيواجه وديا كلا من منتخبي صربيا وأوزبكستان استعدادا لنهائيات كأس العالم فيفا روسيا 2018، وذلك طبقا

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار اليوم الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول، الذي سيواجه وديا كلا من منتخبي صربيا وأوزبكستان استعدادا لنهائيات كأس العالم فيفا روسيا 2018، وذلك طبقا للتواريخ المحددة للمباريات الدولية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا.

وستجرى المقابلة الأولى أمام منتخب صربيا الجمعة 23 مارس 2018 بملعب تورينو الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية على الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت وسط أوروبا (السابعة والنصف بالتوقيت المغربي)، فيما سيحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة الثانية للنخبة الوطنية أمام منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء 27 مارس على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وفيما يلي اللائحة النهائية :

 

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم 2018 رونار بنشرقي لائحة صربيا أوزبكستان

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