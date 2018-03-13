مثير وبالصورة..ممثل مغربي مشهور مخلوع بزاف وخايف من القتل والاعتداء على ولادو ﻿

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نشر الممثل المغربي محمد الشوبي، يومه الثلاثاء، تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، كشف من خلالها عن تخوفه من تعرضه للقتل أو الاعتداء عليه وعلى أولاده، بعد نشر فيديو ظهر خلاله وهو ينتقد المرأة ''المتدينة''.

"شوف تيفي"

نشر الممثل المغربي محمد الشوبي، يومه الثلاثاء، تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، كشف من خلالها عن تخوفه من تعرضه للقتل أو الاعتداء عليه وعلى أولاده، بعد نشر فيديو ظهر خلاله وهو ينتقد المرأة "المتدينة".

وأوضح الشوبي بأنه اعتذر للنساء المسلمات، مشيرا إلى أن إحدى الصحافيات فاجأته، وأصبح الفيديو وثيقة لمن وصفهم بـ "الداعشيين".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات تداولت مقطع فيديو نهاية الأسبوع المنصرم، ظهر خلاله الممثل الشوبي وهو يكشف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بأنه لا يحب المرأة المتدينة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محمد الشوبي القتل الاعتداء

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