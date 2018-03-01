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خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث لمستخدمي''غوغل''

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 12:06 خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث لمستخدميغوغل | نت 2.0
خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث لمستخدمي''غوغل''
أطــلقت شركة غوغل الأمريكية خاصية جديدة في محركها من شأنها تسهيل عمليات البحث على المستخدم وتوفير وقته، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

''شـوف تيفي''

أطــلقت شركة غوغل الأمريكية خاصية جديدة في محركها من شأنها تسهيل عمليات البحث على المستخدم وتوفير وقته، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وتهدف الخاصية الجديدة إلى إظهار عرض مختصر أو ''preview'' لنتائج البحث في الصفحة الرئيسية دون الحاجة إلى زيارة كل رابط لمعرفة محتواه.

وأطلقت ''غوغل'' الخاصية بالتعاون مع موقع ''Stack Overflow''، الذي يعد أحد أشهر التجمعات الإلكترونية للمطورين الباحثين عن إجابات في مختلف المواضيع التقنية، حسب ما أوردته قناة ''سكاي نيوز عربي'' يومه الثلاثاء .

هــذا وعندما يقوم المستخدم بالبحث عن معلومة ما على غوغل، يظهر المحرك أفضل إجاباته مرفقة بعرض مختصر لما تحويه الصفحة أو الرابط المراد زيارته.

وجدير بالذكر في حال أراد المستخدم التعمق في الإجابة فيمكنه حينها زيارة الموقع للتعرف على المزيد.

ولا تزال الخاصية في طور التجربة ولم تعمم بعد على كل المستخدمين.

‫شوف تيفي

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