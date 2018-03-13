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بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 11:48 وفاة فنان عربي بشكل مفاجئ | ثقافة و فنون
وفاة فنان عربي بشكل مفاجئ
رحل بشكل مفاجئ الممثل الكويتي عبد الله الباروني صباح يومه الثلاثاء عن عمر ناهز 44 عاما.

شوف تيفي

 رحل بشكل مفاجئ الممثل الكويتي عبد الله الباروني صباح يومه الثلاثاء عن عمر ناهز 44 عاما.

وأضافت وسائل إعلام عربية، أن رحيل عبد الله الباروني شكل حالة من الصدمة والحزن خاصة وأنه كان يشارك قيد حياته في مسلسل جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

هذا وسيوارى جثمان الراحل بعد صلاة العصر من يومه الثلاثاء بمقبرة الصليبخات بالكويت.
ومن بين الأعمال الدرامية التي اشتهر بها الراحل، مسلسل (الاختيار) عام 2000 (الأصيل) و(رحلة شقى) و(إخوان مريم) و(مسك وعنبر) و(أنيسة الونيسة).

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل (الخافي أعظم) من تأليف عبد الله السعد وإخراج أحمد المقلة والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

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شوف تيفي ثقافة وفنون كويتي ممثل عبد الله الباروني

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