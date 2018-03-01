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الرجاء والوداد يحصلان على 60 ألف دولار وهاعلاش

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 11:25 الرجاء والوداد يحصلان على 60 ألف دولار وهاعلاش | سبور
الرجاء والوداد يحصلان على 60 ألف دولار وهاعلاش
سيتوصل فريقا الوداد والرجاء البيضاويين بـ 60 ألف دولار لكل واحد منهما مقابل مشاركتهما بالبطولة العربية المقررة في الفترة المتراوحة بين غشت وأبريل المقبلين.

شوف سبور

 سيتوصل فريقا الوداد والرجاء البيضاويين بـ 60 ألف دولار لكل واحد منهما مقابل مشاركتهما بالبطولة العربية المقررة في الفترة المتراوحة بين غشت وأبريل المقبلين.

وأكد مصدر مسؤول ليومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن فريقي الوداد والرجاء لن يتكلفا بمصاريف تنظيم المباريات، التي ستقام بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، بعدما قرر الاتحاد العربي صرف 25 ألف دولار لكل واحد منهما لتنظيم المباراة التي سيستقبل فيها بالدارالبيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن كل واحد من الفريقين سيحصل على مبلغ مماثل للتنقل عندما يلعب مبارياته خارج المغرب.

 هذا وخصص الاتحاد العربي 15 مليون دولار كجوائز ومنح في النسخة الجديدة من البطولة العربية إذ سيحصل البطل على خمسة ملايين دولار و2.5 مليون دولار للوصيف و500 ألف دولار للمنهزمين في نصف النهائي و150 ألف دولار للأندية المنهزمة في ربع النهائي ومائة ألف دولار للفرق المنهزمة في ثمن النهائي.

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شوف تيفي سبور الرجاء الوداد البطولة العربية

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