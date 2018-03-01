خاص.. جديد إضراب لاعبي فريق الرجاء البيضاوي ومشاركتهم في مباراة نواذيبو ﻿

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعبين أجلوا إضرابهم عن التداريب وقرروا المشاركة في مباراة إياب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي نواذيبو الموريتاني

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعبين أجلوا إضرابهم عن التداريب وقرروا المشاركة في مباراة إياب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي نواذيبو الموريتاني إلى موعد لاحق.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعبين مستعدون لخوض المباراة ومقبلون على أخذ تأشيراتهم للدخول إلى الأراضي الموريتانية وخوض المباراة بناء على توصلهم بجزء من مستحقاتهم المالية.

ويعيش فريق الرجاء البيضاوي على إيقاع الأزمة المالية التي أثرت سلبا على نتائج مباريات البطولة الاحترافية بحيث لم يتوصل اللاعبون بمنح 12 مباراة إضافة إلى راتب شهرين.