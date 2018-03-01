مثير..تقارير إعلامية تحذر روسيا من وقوع هجمات إرهابية خلال المونديال ﻿

أشارت تقارير إعلامية أن مونديال روسيا الصيف المقبل، من المحتمل أن يعرف وقوع هجمات إرهابية، تهدد حياة الجماهير وحياة لاعبين مشهورين كليونيل ميسي ونيمار ورونالدو.

"شوف تيفي"

أشارت تقارير إعلامية أن مونديال روسيا الصيف المقبل، من المحتمل أن يعرف وقوع هجمات إرهابية، تهدد حياة الجماهير وحياة لاعبين مشهورين كليونيل ميسي ونيمار ورونالدو.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "بيلد"، مؤخرا، فإن التقرير المعنون بـ"لوحة المخاطر"، أكد أن الخطر في المونديال يأتي في الأساس من إرهابيي "داعش"، وخطورة الهوليغانز الروس، وأشار إلى أن الإرهاب، يعتبر الخطر الأول على مباريات كرة القدم في روسيا خلال المونديال.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير، شدد على أن تنظيم "داعش" كثّف تحضيراته لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد المونديال منذ أكتوبر الماضي، وذلك من خلال إعداد ملصقات، تصور اغتيال اللاعبين الكبار من أمثال ليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو، مبرزة أن مشاركة روسيا في الحرب السورية، هي كذلك من بين الأمور التي تجعل المونديال مهددا بوقوع عمليات إرهابية.