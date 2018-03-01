 مثير..تقارير إعلامية تحذر روسيا من وقوع هجمات إرهابية خلال المونديال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و اغتاصبها وهاشنو دارو ليه البوليس..تفاصــيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع

فضيحة وبالصورة..شاب كيمارس الجنس مع صاحبتو في سيارة ودارو كسيدة خايبة أمام البرلمان في الرباط | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصورة..شاب كيمارس الجنس مع صاحبتو في سيارة ودارو كسيدة خايبة أمام البرلمان في الرباط

فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار | مجتمع

فضيحة وبالصور..شوفو آ عباد الله: مواطن ولدو كيموت والفرمليات كيديرو في السيلفي وسط السبيطار

مثير وبالصورة..ممثل مغربي مشهور مخلوع بزاف وخايف من القتل والاعتداء على ولادو | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..ممثل مغربي مشهور مخلوع بزاف وخايف من القتل والاعتداء على ولادو

خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث لمستخدميغوغل | نت 2.0

خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث لمستخدمي''غوغل''

وفاة فنان عربي بشكل مفاجئ | ثقافة و فنون

وفاة فنان عربي بشكل مفاجئ

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

مثير..تقارير إعلامية تحذر روسيا من وقوع هجمات إرهابية خلال المونديال

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 10:55 مثير..تقارير إعلامية تحذر روسيا من وقوع هجمات إرهابية خلال المونديال | دولي
مثير..تقارير إعلامية تحذر روسيا من وقوع هجمات إرهابية خلال المونديال
أشارت تقارير إعلامية أن مونديال روسيا الصيف المقبل، من المحتمل أن يعرف وقوع هجمات إرهابية، تهدد حياة الجماهير وحياة لاعبين مشهورين كليونيل ميسي ونيمار ورونالدو.

"شوف تيفي"

 أشارت تقارير إعلامية أن مونديال روسيا الصيف المقبل، من المحتمل أن يعرف وقوع هجمات إرهابية، تهدد حياة الجماهير وحياة لاعبين مشهورين كليونيل ميسي ونيمار ورونالدو.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "بيلد"، مؤخرا، فإن التقرير المعنون بـ"لوحة المخاطر"، أكد أن الخطر في المونديال يأتي في الأساس من إرهابيي "داعش"، وخطورة الهوليغانز الروس، وأشار إلى أن الإرهاب، يعتبر الخطر الأول على مباريات كرة القدم في روسيا خلال المونديال.

 وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير، شدد على أن تنظيم "داعش" كثّف تحضيراته لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد المونديال منذ أكتوبر الماضي، وذلك من خلال إعداد ملصقات، تصور اغتيال اللاعبين الكبار من أمثال ليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو، مبرزة أن مشاركة روسيا في الحرب السورية، هي كذلك من بين الأمور التي تجعل المونديال مهددا بوقوع عمليات إرهابية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي روسيا داعش الإرهاب روسيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..زعيم خليجي يطالب شعوب الخليج بالتزاوج | دولي

مثير..زعيم خليجي يطالب شعوب الخليج بالتزاوج

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب | دولي

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب | دولي

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب

مثير..شيخ مشهور يحدث ضجة ويصدر فتوى تقول: المرأة التي تتطلق حال زواج زوجها لا تشم الجنة | دولي

مثير..شيخ مشهور يحدث ضجة ويصدر فتوى تقول: ''المرأة التي تتطلق حال زواج زوجها لا تشم الجنة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الجواب الذي يبحث عنه الجميع بعد الضجة..هاشحال تقام الكليب ديال حاتم إدار..مبلغ غير متوقع | بــووز
منذ 55 دقيقة

بالفيديو..الجواب الذي يبحث عنه الجميع بعد الضجة..هاشحال تقام الكليب ديال حاتم إدار..مبلغ غير متوقع

بالفيديو..والدة نورة الزاهي دخلات طول و عرض فبهلول بعد السبوع اللي دارت للحفيد الأول ديالها..مهزاتوش الكبدة و جا يشوف ولدو مافيهش الخير و علاقتنا بيه انقاطعات | بــووز

بالفيديو..والدة نورة الزاهي دخلات طول و عرض فبهلول بعد السبوع اللي دارت للحفيد الأول ديالها..مهزاتوش الكبدة و جا يشوف ولدو مافيهش الخير و علاقتنا بيه انقاطعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 مارس 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 13 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 13 مارس 2018

﻿

آخر المستجدات

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و اغتاصبها وهاشنو دارو ليه البوليس..تفاصــيل جد صادمة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

فضيحـــة صـــادمة..معلم بفاس عندو 47 عام حصلوه كيمارس الجنس على طفلة لايتجاوز عمرها 6 سنوات و

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: إصـابة 13 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بحالة تسمم في البيضاء

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..معطيات جديدة تظهر لأول مرة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: البوليس لقاو فردي من صنع إسباني فالمقبرة المنسية فكازا..وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.