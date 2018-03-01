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صادم.. مغربية مشات فيها في مصر ... والقضية فيها الاتجار بالبشر واستغلال مغربيات في الدعارة

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 10:40 صادم.. مغربية مشات فيها في مصر ... والقضية فيها الاتجار بالبشر واستغلال مغربيات في الدعارة | مجتمع
صادم.. مغربية مشات فيها في مصر ... والقضية فيها الاتجار بالبشر واستغلال مغربيات في الدعارة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يومه الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافى، حكمها على 3 سوريين ومغربية فى اتهامهم بالاتجار بالبشر.

"شوف تيفي"

 تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يومه الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافى، حكمها على 3 سوريين ومغربية فى اتهامهم بالاتجار بالبشر.

 وحسب ما كشف عنه موقع "اليوم السابع" المصري، يومه الثلاثاء، فقد وجهت النيابة العامة لكل من"محمد. ت. ع" 38 سنة سورى الجنسية، و"معمر. ع.خ" 47 سنة سورى الجنسية، و"غسان. ح. ع" 52 سنة سورى الجنسية، و"كوثر. ن" 22 سنة مغربية الجنسية، تهم تأسيس وتنظيم وإدارة مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء لأشخاص طبيعيين، وهن المجنى عليهن "هدى. ت"، "بشرى. ا"، "كريمة. ل" ويحملن الجنسية المغربية، بأن استدرجوهن من بلادهن بالتحايل والخداع وأوهموهن بعد اختطافهن بالقوة والتهديد داخل شقة استأجرتها المتهمة الرابعة، وضعوهن فيها تحت رقابتها بقصد استغلالهن فى الدعارة وإجبارهن على ذلك، عن طريق سحب جوازات سفرهن للحيلولة دون عودتهن إلى بلادهن.

وأكد الموقع المصري أن الموقوفين، انتهزوا فرصة احتياج الفتيات للمال، وقاموا بإيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مصر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مغربيات سورية مصر الدعارة

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