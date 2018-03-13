 مثير وبالصورة..شركة ترغب في موظفين ستكون مهمتهم تجربة الدمى الجنسية مقابل 3 ملايين في الشهر ﻿
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مثير وبالصورة..شركة ترغب في موظفين ستكون مهمتهم تجربة الدمى الجنسية مقابل 3 ملايين في الشهر

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 10:15 مثير وبالصورة..شركة ترغب في موظفين ستكون مهمتهم تجربة الدمى الجنسية مقابل 3 ملايين في الشهر | منوعات
مثير وبالصورة..شركة ترغب في موظفين ستكون مهمتهم تجربة الدمى الجنسية مقابل 3 ملايين في الشهر
كشفت شركة متخصصة في صناعة الدمى الجنسية، يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن عن رغبتها في موظفين براتب يصل إلى 35 ألف دولار بالسنة، ستكون مهمتهم تجربة الدمى المصنوعة.

"شوف تيفي"

 كشفت شركة متخصصة في صناعة الدمى الجنسية، يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن عن رغبتها في موظفين براتب يصل إلى 35 ألف دولار بالسنة، ستكون مهمتهم تجربة الدمى المصنوعة.

 وحسب ما كشف عنه موقع "fr.express.live" الفرنسي، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن شركة Silicone-sex-world، وهي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع الدمى بالسيليكون ، أعلنت عبرموقعها الرئيسي على الإنترنت عن توفر وظائف شاغرة لديها ستوكل للراغبين في الحصول عليها مهمة تجريب الدمى لضمان جودتها.

 وأوضح الموقع المذكور أن الشركة البريطانية، أكدت على أن ساعات العمل، ستكون مرنة طوال اليوم وسيحصل الراغبون في شغل الوظيفة على 22 يوم إجازة بالإضافة الى اشتراك مجاني في النادي الرياضي طوال العام مع خط هاتف نقال مدفوع مسبقًا، بالإضافة إلى خصم لعائلة وأصدقاء الموظف الراغبين في اقتناء دمى جنسية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدمى السيليكون الشركة البريطانية وظيفة

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