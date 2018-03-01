 بعد ''محمد زيان'' تهمة ''تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها '' تجر المحامي ''اسحاق شارية'' إلى القضاء ﻿
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بعد ''محمد زيان'' تهمة ''تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها '' تجر المحامي ''اسحاق شارية'' إلى القضاء

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 10:13 بعد محمد زيان تهمة تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها تجر المحامي اسحاق شارية إلى القضاء | بوليتيك
بعد ''محمد زيان'' تهمة ''تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها '' تجر المحامي ''اسحاق شارية'' إلى القضاء
في تطور مثير قررت النيابة العامة بابتدائية عين السبع متابعة المحامي ''اسحاق شارية'' بتهمة تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، طبقا للفصلين 263 و264 من القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها إلى سنة

''شوف تيفي''

في تطور مثير قررت النيابة العامة بابتدائية عين السبع متابعة المحامي ''اسحاق شارية'' بتهمة تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، طبقا للفصلين 263 و264 من القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها إلى سنة حبسا نافذا، وذلك على إثر مرافعة له في الدفوع الأولية في إحدى جلسات ''الزفرافي'' ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وجاء في تدوينة ل''اسحاق شارية'' عبر حائطه الفيسبوكي صبيحة اليوم الاثنين ''قد قررت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتماد مرافعتي كدليل للإدانة...''.
وقد عينت أولى الجلسات يوم 23 مارس 2018 بابتدائية عين السبع والتي سيستمع خلال ذات الجلسة إلى النقيب ''محمد زيان'' على خلفية نفس التهمة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفيمحكمةالاستئنافالبيضاءاسحاق شارية

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