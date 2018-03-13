المنشطات تحرم بطلا مغربيا في الكي 1 من المشاركة في البطولات العالمية لأربع سنوات ﻿

أوقفت الوكالة الهولندية لمكافحة المنشطات، يوم أمس الإثنين، إسماعيل لزعر البطل المغربي في رياضة الكي 1 والكيك بوكسينغ لمدة 4 سنوات، بتهمة استعماله لمواد محظورة، خلال المباراة التي جمعته بريكو

" شوف سبور"

أوقفت الوكالة الهولندية لمكافحة المنشطات، يوم أمس الإثنين، إسماعيل لزعر البطل المغربي في رياضة الكي 1 والكيك بوكسينغ لمدة 4 سنوات، بتهمة استعماله لمواد محظورة، خلال المباراة التي جمعته بريكو فيرهوفن بطل العالم للوزن الثقيل، وذلك في النزال الذي جمع بينهما يوم 20 ماي 2017، وانتهى بفوز فيرهوفن.

وبهذا القرار ألغيت مباراة لزعر أمام لويس تافاريس، التي كانت ستجرى يوم 18 فبراير الماضي بمدينة إيندهوفن الهولندية، بسبب رفض لزعر الخضوع لفحص المنشطات.

ومعلوم أن لزعر قد حقق العديد من نزالات البطولة وتوج بنتائج جيدة رفع من خلالها العلم المغربي أغلبها أنتهت بالضربات القاضية.