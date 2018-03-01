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مثير..زعيم خليجي يطالب شعوب الخليج بالتزاوج

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 06:48 مثير..زعيم خليجي يطالب شعوب الخليج بالتزاوج | دولي
مثير..زعيم خليجي يطالب شعوب الخليج بالتزاوج
دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، شعوب الخليج للتزاوج والتقارب أكثر من ذي قبل.

"شوف تيفي"

دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، شعوب الخليج للتزاوج والتقارب أكثر من ذي قبل.

وأوضح حمد بن جاسم آل ثاني أن تقارب الشعوب الخليجية فيما بينها من خلال التزاوج والتصاهر ، سيضع حدا للأزمة المفتعلة بين هذه الشعوب.

ونشر حمد بن جاسم على حسابه بـ "تويتر"، أمس الأحد، تغريدة، كتب فيها "التاريخ لن يرحم من أوجد الكراهية بين شعوب المنطقة.. وأنا أتمنى على شعوب الخليج، بل على الشعب الخليجي الواحد ألا يكون طرفا في هذه الكراهية.. فالواضح أنه لم يتبق لنا بعد هذه الأزمة المفتعلة إلا هذه الوشائج التي تجمعنا.. وأتمنى أن تتصاهروا وتتزاوجوا وتتقاربوا أكثر من ذي قبل، لعلكم تكونوا وتظلوا الدرع الحصين الذي يقف في وجه من يريدون تقطيع تلك الوشائج وهدمها".

 

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