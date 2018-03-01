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بادة جبد على راسو الصداع.. منخرطو الرجاء يقاضونه

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 06:46 بادة جبد على راسو الصداع.. منخرطو الرجاء يقاضونه | سبور
بادة جبد على راسو الصداع.. منخرطو الرجاء يقاضونه
قرر بعض منخرطي الرجاء البيضاوي مقاضاة جواد بادة معلق قناة بي إن سبور القطرية، بعد أن اتهمهم بالوقوف وراء الأزمات المتعددة للرجاء في المواسم الأخيرة.

شوف سبور

قرر بعض منخرطي الرجاء البيضاوي مقاضاة جواد بادة معلق قناة بي إن سبور القطرية، بعد أن اتهمهم بالوقوف وراء الأزمات المتعددة للرجاء في المواسم الأخيرة.

وحسب بعض المنخرطين، وفق ما كشفته يومية الصباح في عددها ليومه الإثنين، فإن معلق بي إن سبور تجاوز اختصاصاته أثناء نقل مباراة الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير لحساب الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية، وأساء إلى تاريخ وسمعة الفريق من خلال التشكيك في مصداقيتهم وحبهم له.

وحسب ذات اليومية، فإن المنخرطين أنفسهم قرروا مراسلة القناة في الموضوع لأن تجاوزات المعلق لا يمكن السكوت عنها كما عبر عدد من محبي النادي الأخضر عبر المواقع الاجتماعية عن استيائهم من الإعلامي بادة.

 

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شوف تيفي سبور منخرطو الرجاء جواد بادة.

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