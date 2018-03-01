 رونالدو : نيمار سيكون حاضرا في نهائيات كأس العالم ﻿
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رونالدو : نيمار سيكون حاضرا في نهائيات كأس العالم

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 06:38 رونالدو : نيمار سيكون حاضرا في نهائيات كأس العالم | سبور
رونالدو : نيمار سيكون حاضرا في نهائيات كأس العالم
عبر نجم ريال مدريد الإسباني وكرة القدم البرازيلية سابقا رونالدو، عن أسفه بعد إصابة نيمار مؤخرا، مضيفا بأن ''تعافي نيمار سيكون أسرع بكثير مني، وسيكون في كأس العالم، بالإضافة إلى وجود لاعبين آخرين

''شوف سبور''

عبر نجم ريال مدريد الإسباني وكرة القدم البرازيلية سابقا رونالدو، عن أسفه بعد إصابة نيمار مؤخرا، مضيفا بأن ''تعافي نيمار سيكون أسرع بكثير مني، وسيكون في كأس العالم، بالإضافة إلى وجود لاعبين آخرين يمكن الاعتماد عليهم.''

وأكد رونالدو، في حوار نقله موقع ''يوروسبورت عربية'' يوم أمس الأحد ، ''إن نيمار يحتاج إلى التركيز على الترفيه عن نفسه وحمايتها من الضغوط قدر الإمكان.''

وأضاف الحاصل على الكرة الذهبية :''لدي شعور جيد حول لاعبي المنتخب البرازيلي، لقد مروا بأوقات عصيبة ، خلال الفترة الماضية لكن قاموا بعمل رائع واكتسبوا الثقة.''

 

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رونالدو نيمار شوف سبور

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