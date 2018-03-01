مثير..شيخ مشهور يحدث ضجة ويصدر فتوى تقول: ''المرأة التي تتطلق حال زواج زوجها لا تشم الجنة'' ﻿

قام محامٍ مصري، أول أمس السبت، بالتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بمصر، طالب من خلالها بضرورة محاكمة شيخ سلفي مشهور، أصدر فتوى، تقول ''إن المرأة التي لا تسمح لزوجها بالتعدد لن تدخل الجنة''.

''شوف تيفي''

قام محامٍ مصري، أول أمس السبت، بالتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بمصر، طالب من خلالها بضرورة محاكمة شيخ سلفي مشهور، أصدر فتوى، تقول ''إن المرأة التي لا تسمح لزوجها بالتعدد لن تدخل الجنة''.

وحسب موقع ''الوئام'' السعودي فإن البلاغ الذي قدمه المحامي أحمد تهامي، جاء بعد جدل أثارته الفتوى التي أطلقها الداعية السلفي وليد إسماعيل خلال لقاء معه بأحد البرامج التلفزيونية.

وأكد الموقع السعودي أن إسماعيل، خلال لقاء معه على قناة ''القاهرة والناس''،قال إنه ليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق في حال زواج زوجها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الطلاق يكون في حالة الضرر فقط، والزواج ليس ضررًا من وجهة نظر الشرع، مضيفا: ''المرأة التي تتطلق حال زواج زوجها لا تشم الجنة''.