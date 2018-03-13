 بعد صهيب و خديجة..ضجة كبيرة بالفايسبوك بعد زواج قاصرين دارو العرس و عرضو على الناس+صورة ﻿
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بعد صهيب و خديجة..ضجة كبيرة بالفايسبوك بعد زواج قاصرين دارو العرس و عرضو على الناس+صورة

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 05:46 بعد صهيب و خديجة..ضجة كبيرة بالفايسبوك بعد زواج قاصرين دارو العرس و عرضو على الناس+صورة | مجتمع
بعد صهيب و خديجة..ضجة كبيرة بالفايسبوك بعد زواج قاصرين دارو العرس و عرضو على الناس+صورة
بعد أيام فقط من كشف جمعية ''حقوق وعدالة'' عن زواج 30 ألف قاصرة بالمغرب، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صورة مثيرة، تظهر زواج قاصرين بإحدى المدن المغربية، وهو ما أثار

''شوف تيفي''

بعد أيام فقط من كشف جمعية ''حقوق وعدالة'' عن زواج 30 ألف قاصرة بالمغرب، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صورة مثيرة، تظهر زواج قاصرين بإحدى المدن المغربية، وهو ما أثار دهشة واستغراب المواطنين.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة المتداولة، حيث أكد العديد منهم بأن الزواج المبكر بين مراهقين له سلبيات عديدة، مؤكدين أن مصير العديد من الزيجات المشابهة كان الطلاق بسبب عدم توفر الأزواج في سن صغيرة على النضج الفكري والتجربة الحياتية التي تخول لهم تكوين أسرة.

تجدر الإشارة إلى أن بحثا ميدانيا حديثا أنجزه مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية، يشير إلى أن 71 بالمائة من المستجوبين، أكدوا على أن زواج القاصرات محكوم بالفشل، بينا أكد 76.9 بالمائة من المستجوبين أن زواج القاصرين يوفر قابلية أكثر للانحراف الأخلاقي لدى الزوجات اللواتي تزوجن في سن جد مبكرة بعد الطلاق.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مراهقين الطلاق 30 ألف قاصرة الزيجات

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