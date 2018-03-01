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خطير..عصابة إجرامية شرملات كرواتي بالصويرة

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 05:33 خطير..عصابة إجرامية شرملات كرواتي بالصويرة | حوادث و حقوق
خطير..عصابة إجرامية شرملات كرواتي بالصويرة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الصويرة ليلة الأحد الإثنين، من إيقاف أفراد عصابة إجرامية خطيرة، تورطت في الاعتداء على شخص يحمل الجنسية الكرواتية يقيم بنفس المدينة.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الصويرة ليلة الأحد الإثنين، من إيقاف أفراد عصابة إجرامية خطيرة، تورطت في الاعتداء على شخص يحمل الجنسية الكرواتية يقيم بنفس المدينة.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن أفراد العصابة، اعترضوا سبيل الضحية، ووجهوا له مجموعة من الطعنات على مستوى اليد والصدر، من أجل سرقة ما بحوزته.

وأكد المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، تمكنت من إيقاف شخصين تحت تأثير المخدرات، ينتميان لهذه العصابة الإجرامية، وقد ضبطت بحوزتهما سلاحا أبيض، مشيرا إلى أن الضحية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

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