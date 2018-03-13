 لعبة جديدة بحديقة سندباد « تساطيح » تعرف عليها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد انفصالها عن زوجها..مرت بهلول فرحات براسها و بولدها حسن فالسبوع ديالو وهاشنو قالت لراجلها من فوق العمارية ..كان بغا يسميه عبد القدوس و قلتليه يجي يذبح ليه و مبغاش | بووز

بعد انفصالها عن زوجها..مرت بهلول فرحات براسها و بولدها ''حسن'' فالسبوع ديالو وهاشنو قالت لراجلها من

بالفيديو.. في أول تصريح غير متوقع ..هاشنو قال المؤذن اللي قتل ختو بعدما دخلات للدار سكرانة مع صاحبها فكازا | بووز

بالفيديو.. في أول تصريح غير متوقع ..هاشنو قال المؤذن اللي قتل ختو بعدما دخلات للدار سكرانة مع صاحبها

فيديو جد مؤثر..لحظة استخراج جثة السيدة اللي قتلها خوها المؤذن بمدينة الدارالبيضاء بعد الفجر | بووز

فيديو جد مؤثر..لحظة استخراج جثة السيدة اللي قتلها خوها المؤذن بمدينة الدارالبيضاء بعد الفجر

خطير و بالفيديو..المؤذن اللي قتل ختو بموس ديال الخضرة ارتاكب الجريمة حيث جات سكرانة وكانت كتنوض الصداع مع الجيران | بووز

خطير و بالفيديو..المؤذن اللي قتل ختو بموس ديال الخضرة ارتاكب الجريمة حيث جات سكرانة وكانت كتنوض

عادل العماري يوجه رسالة لجواد بادة في قضية التعليق على مباريات الرجاء وقضية الحليب‎ | بووز

عادل العماري يوجه رسالة لجواد بادة في قضية التعليق على مباريات الرجاء وقضية الحليب‎

مثير..زعيم خليجي يطالب شعوب الخليج بالتزاوج | دولي

مثير..زعيم خليجي يطالب شعوب الخليج بالتزاوج

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب | دولي

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب | دولي

بالفيديو .. مهاجر مغربي بغا ينتاحر فإيطاليا والسبب غريب

فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

لعبة جديدة بحديقة سندباد « تساطيح » تعرف عليها

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 05:23 لعبة جديدة بحديقة سندباد « تساطيح » تعرف عليها | اقتصاد
لعبة جديدة بحديقة سندباد « تساطيح » تعرف عليها
تستقبل حديقة سندباد يوم 14 مارس المقبل لعبة سيارات جديدة تسمى « تساطيح » وهي اللعبة الأساسية المتواجدة في جميع المنتزهات الدولية الكبرى والتي تجد اليوم مكانها في أكبر وجهة ترفيه في المغرب.

شوف تيفي

تستقبل حديقة سندباد يوم 14 مارس المقبل لعبة سيارات جديدة تسمى « تساطيح » وهي اللعبة الأساسية المتواجدة في جميع المنتزهات الدولية الكبرى والتي تجد اليوم مكانها في أكبر وجهة ترفيه في المغرب.

وحسب بلاغ من إدارة حديقة سندباد توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الإثنين، فإن اللعبة المذكورة تطلبت استثمارا يقدر بقيمة 3 ملايين درهم ما بين اقتنائها وإعدادها، فقد تم تصميمها وتثبيتها من قبل خبراء من مجموعة Visa-SBF، واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الألعاب المخصصة والتي يتم تصميمها وتصنيعها وفقا لمعايير دولية صارمة.

وكباقي أنشطة حديقة سندباد فإن لعبة تساطيح ستخضع لمراقبات دولية صارمة فيما يخص الأمن، وستتم هذه المراقبات قبل افتتاحها للزوار وذلك لضمان لعبة موثوق بها ومتكاملة وآمنة.

هذه اللعبة ستدخل الفرحة على الصغار والكبار، « تساطيح » سوف تفرح بدون شك محبي الاصطدام بكل أنواعه وسوف تحيي ذكريات الطفولة الخالدة لدى البعض، بثمن 15 درهما لمدة شهرين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اقتصاد سندباد تساطيح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

كوكاكولا تدعم المرأة القروية من خلال هذا المشروع | اقتصاد

كوكاكولا تدعم المرأة القروية من خلال هذا المشروع

بالصـــورة..مكتب السكك الحديدية يطلق المراحل الأخيرة للاختبارات الديناميكية على الخط الفائق السرعة | اقتصاد

بالصـــورة..مكتب السكك الحديدية يطلق المراحل الأخيرة للاختبارات الديناميكية على الخط الفائق السرعة

أسعار الأورو طالعة اليوم وها شحال داير | اقتصاد

أسعار الأورو طالعة اليوم وها شحال داير

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة | اقتصاد

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 2 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 مارس 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 13 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 13 مارس 2018

الجماهير الودادية تحتج وسط دونور و دخلات طول و عرض فالرئيس ديال الوداد بسباب الحكم و أبرون وهاشنو دارو | خارج البلاطو

الجماهير الودادية تحتج وسط دونور و دخلات طول و عرض فالرئيس ديال الوداد بسباب الحكم و أبرون وهاشنو دارو

الباعة المتجولون بمنطقة بندباب بفاس يحتجون..علاش منستافدوش من الأسواق النموذجية بغاونا نتشردو | خارج البلاطو

الباعة المتجولون بمنطقة بندباب بفاس يحتجون..علاش منستافدوش من الأسواق النموذجية بغاونا نتشردو

﻿

آخر المستجدات

بعد انفصالها عن زوجها..مرت بهلول فرحات براسها و بولدها حسن فالسبوع ديالو وهاشنو قالت لراجلها من فوق العمارية ..كان بغا يسميه عبد القدوس و قلتليه يجي يذبح ليه و مبغاش | بووز
منذ 3 دقائق

بعد انفصالها عن زوجها..مرت بهلول فرحات براسها و بولدها ''حسن'' فالسبوع ديالو وهاشنو قالت لراجلها من

بالفيديو.. في أول تصريح غير متوقع ..هاشنو قال المؤذن اللي قتل ختو بعدما دخلات للدار سكرانة مع صاحبها فكازا | بووز

بالفيديو.. في أول تصريح غير متوقع ..هاشنو قال المؤذن اللي قتل ختو بعدما دخلات للدار سكرانة مع صاحبها

فيديو جد مؤثر..لحظة استخراج جثة السيدة اللي قتلها خوها المؤذن بمدينة الدارالبيضاء بعد الفجر | بووز

فيديو جد مؤثر..لحظة استخراج جثة السيدة اللي قتلها خوها المؤذن بمدينة الدارالبيضاء بعد الفجر

خطير و بالفيديو..المؤذن اللي قتل ختو بموس ديال الخضرة ارتاكب الجريمة حيث جات سكرانة وكانت كتنوض الصداع مع الجيران | بووز

خطير و بالفيديو..المؤذن اللي قتل ختو بموس ديال الخضرة ارتاكب الجريمة حيث جات سكرانة وكانت كتنوض

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.