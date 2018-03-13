لعبة جديدة بحديقة سندباد « تساطيح » تعرف عليها ﻿

تستقبل حديقة سندباد يوم 14 مارس المقبل لعبة سيارات جديدة تسمى « تساطيح » وهي اللعبة الأساسية المتواجدة في جميع المنتزهات الدولية الكبرى والتي تجد اليوم مكانها في أكبر وجهة ترفيه في المغرب.

شوف تيفي

تستقبل حديقة سندباد يوم 14 مارس المقبل لعبة سيارات جديدة تسمى « تساطيح » وهي اللعبة الأساسية المتواجدة في جميع المنتزهات الدولية الكبرى والتي تجد اليوم مكانها في أكبر وجهة ترفيه في المغرب.

وحسب بلاغ من إدارة حديقة سندباد توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الإثنين، فإن اللعبة المذكورة تطلبت استثمارا يقدر بقيمة 3 ملايين درهم ما بين اقتنائها وإعدادها، فقد تم تصميمها وتثبيتها من قبل خبراء من مجموعة Visa-SBF، واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الألعاب المخصصة والتي يتم تصميمها وتصنيعها وفقا لمعايير دولية صارمة.

وكباقي أنشطة حديقة سندباد فإن لعبة تساطيح ستخضع لمراقبات دولية صارمة فيما يخص الأمن، وستتم هذه المراقبات قبل افتتاحها للزوار وذلك لضمان لعبة موثوق بها ومتكاملة وآمنة.

هذه اللعبة ستدخل الفرحة على الصغار والكبار، « تساطيح » سوف تفرح بدون شك محبي الاصطدام بكل أنواعه وسوف تحيي ذكريات الطفولة الخالدة لدى البعض، بثمن 15 درهما لمدة شهرين.