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حصري وبالصورة..شاب مغربي تلاقى بالملك محمد السادس بفرنسا..وها شنو قاليه

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 04:48 حصري وبالصورة..شاب مغربي تلاقى بالملك محمد السادس بفرنسا..وها شنو قاليه | بوليتيك
حصري وبالصورة..شاب مغربي تلاقى بالملك محمد السادس بفرنسا..وها شنو قاليه
كشف شاب مغربي لـ ''شوف تيفي''، عن لقائه بالملك محمد السادس قبل قليل من يومه الإثنين، بشارع مونتين بالعاصمة الفرنسية باريس، وعبر عن سعادته التي لا توصف بهذا اللقاء.

''شوف تيفي''

كشف شاب مغربي لـ ''شوف تيفي''، عن لقائه بالملك محمد السادس قبل قليل من يومه الإثنين، بشارع مونتين بالعاصمة الفرنسية باريس، وعبر عن سعادته التي لا توصف بهذا اللقاء.

وأوضح الشاب المغربي المدعوى ''مصطفى.ب'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أنه شاهد سيارة الملك بالشارع المذكور، ليقوم بالركض خلفها حتى يستطيع اللقاء بالملك للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف ''مصطفى'' بأنه التقى الملك محمد السادس بعد مغادرته أحد المحلات، والتقط معه صورتين، واستفسره عن حالته الصحية، ليؤكد له الملك بأنه بخير وفي حالة جيدة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باريس الملك محمد السادس باريس شارع مونتين

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