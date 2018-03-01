كاف برو.. 22 مدربا مغربيا في التدريب الإفريقي ﻿

أفرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الأحد عن لائحة المدربين المغاربة الذين سيستفيدون من تكوين الكاف برو المنطلق يومه الإثنين بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة.

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أفرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الأحد عن لائحة المدربين المغاربة الذين سيستفيدون من تكوين الكاف برو المنطلق يومه الإثنين بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة.

وضمن لائحة المدربين المستفيدين من حصص التكوين الخاصة برخصة التدريب الاحترافي للحصول على دبلوم كاف برو، مدربون من القسم الوطني الأول ويتعلق الأمر بعبد الرزاق خيري مدرب الجيش الملكي، وعبد الرحيم طاليب مدرب الدفاع الحسني الجديدي، ومدرب نهضة بركان منير الجعواني، ووليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي، ومدرب أولمبيك آسفي محمد أمين بنهاشم.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن اللائحة شملت أسماء أخرى تشتغل رفقة مختلف المنتخبات الوطنية، على غرار جمال سلامي مدرب المنتخب المحلي، وفتحي جمال الذي يشتغل ضمن الإدارة التقنية الوطنية رفقة جامعة الكرة، ومصطفى مديح مدرب المنتخب الوطني للشبان، ومصطفى الحداوي مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية.

وسيستفيد أيضا من هذا التكوين مدربون لم يجدوا موطئ قدم في عالم التدريب خلال الموسم الجاري أو مروا بتجربة قصيرة ويتعلق الأمر بكل من حسين عموتة وامحمد فاخر وبادو الزاكي إضافة إلى حسن بنعبيشة وهشام الدميعي وفؤاد صحابي ويوسف فرتوت وعبد المالك العزيز وعبد العزيز العامري.