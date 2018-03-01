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ســـكوب..جامعة لقجع تُــوقف البطولة الاحترافية لهذا السبب

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 04:35 ســـكوب..جامعة لقجع تُــوقف البطولة الاحترافية لهذا السبب | سبور
ســـكوب..جامعة لقجع تُــوقف البطولة الاحترافية لهذا السبب
قررت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف منافسات البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول ، مؤقتا بسبب تواجد عدد من لاعبي أندية البطولة الاحترافية ضمن المنتخب الأول .

''شوف سبور''

قررت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف منافسات البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول ، مؤقتا بسبب تواجد عدد من لاعبي أندية البطولة الاحترافية ضمن المنتخب الأول .

وكشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن البطولة ستتوقف بين 19 و30 مارس الجاري على أن تستأنف يوم 31 مارس الجاري، بسبب المباراتين الإعداديتين للمنتخب المغربي أمام كل من صربيا وأوزبكستان في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا.

يذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه في مباراته الأولى ، منتخب إيران، في مدينة ''سانت بيترسبورغ''، على أن يواجه في مباراته الثانية المنتخب البرتغالي في العاصمة ''موسكو''، ثم يواجه، في مباراته الثالثة، المنتخب الإسباني، في مدينة ''كالينغراد''.

‫شوف تيفي

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المنتخب المغربي البطولة الاحترافية شوف سبور

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